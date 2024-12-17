Осіннє тепло, мокрий сніг і не тільки: чого чекати від погоди 18 грудня

Синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 18 грудня

У середу, 18 грудня, в Україні зберігатиметься тепла погода. Проте у деяких областях у цей день очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті "Укргідрометцентру". Синоптики розповіли, яких погодних сюрпризів чекатиме українцям у середині робочого тижня.

Синоптики зазначили, що температура повітря буде в середньому від +7 до +9 градусів. А у східній частині країни стовпчики термометрів максимально піднімуться до +3 градусів. Тим часом у північних областях очікується до +4 градусів.

Опади у вигляді мокрого снігу пройдуть у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Дощ у цей день пройде у всій західній, центральній та північній областях.

У нічний час температура повітря опускатиметься до -1 градуса в центральних і північних областях. В решті — буде плюсова температура.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні 2024 року. Також уже відомо, чи варто українцям чекати снігу на Новий рік цього разу.