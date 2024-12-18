В разгар зимы +10 °C. Какому из крупных городов Украины повезет с погодой 18 декабря

Сильные морозы сменились теплом

Холодная зимняя сказка уже отступила от Украины и в ближайшие дни продержится плюсовая погода. Однако не во всех регионах будет сухо и безоблачно.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что в крупнейших городах Украины погода будет значительно отличаться, речь идет о Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Киеве.

Погода 18 декабря во Львове

В среду, 18 декабря, Львов ожидает комфортная зимняя температура, ведь столбик термометра не опустится ниже отметки +7 градусов, а иногда даже +9 градусов. Ночью синоптики также обещают тепло до +2 градусов. Осадков на западе страны не прогнозируется, разве что в горных регионах.

Погода 18 декабря в Киеве

В столице Украины будет не так тепло, как на западе, однако значительных "минусов" ждать не стоит. Днем солнце пригреет до +5 градусов, а ночью до 0. Осадков на северных областях не прогнозируют синоптики, в течение дня сохранится умеренная облачность.

Погода 18 декабря в Харькове

Харьков в среду, 18 декабря, не ожидает солнечная погода, здесь синоптики прогнозируют затянутое облаками небо и местами снегопад. Столбик термометра днем будет колебаться от +2 до 0 градусов, а ночью не опустится ниже отметки 0.

Погода 18 декабря в Днепре

В среду синоптики обещают Днепру умеренно теплую и солнечную погоду, ведь в течение дня термометр будет показывать +4 градуса, а ночью — до +2 градусов. Осадков не прогнозируют.

Погода 18 декабря в Одессе

Южный город в среду ожидает самая теплая погода в стране. Днем солнце пригреет вплоть до +10 градусов, а ночью до +6 градусов. И осадки не испортят теплый день, возможна лишь умеренная облачность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют по всей территории Украины на 18 декабря.