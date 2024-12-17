Зима вже відступає? Якої погоди чекати у 5 великих містах України

Синоптики озвучили прогноз погоди в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі і Львові

У вівторок, 17 грудня, в Україні буде хмарна погода. Опади у вигляді снігу і дощу випадуть в різних регіонах держави.

Про те, якою буде погода в понеділок, розповідає sinoptik.ua. Мова йде про п'ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

Мінімальна температура повітря в Києві буде +3 градуси, а максимальна — +6 градусів. Вночі буде хмарно, вранці буде суцільна хмарність і сильний дощ. О 15:00 буде дрібний дощ і мінлива хмарність.

Харків

У Харкові мінімальна температура буде +2 градуси, максимальна — +4 градуси. Вночі буде хмарно з проясненнями, о 9-ій годині ранку буде мінлива хмарність, з 12:00 до 15:00 буде дрібний дощ.

Одеса

Мінімальна температура в Одесі буде +8 градусів, максимальна — +11 градусів. Вночі буде хмарно з проясненнями, вдень хмарність буде мінливою.

Дніпро

У Дніпрі мінімальна температура повітря +3 градуси, максимальна — +6 градусів. Вдень буде сильний дощ — він буде продовжуватися до вечора. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день.

Львів

Максимальна температура повітря у Львові буде +7 градусів, а мінімальна — +6 градусів. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

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