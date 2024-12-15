Погода в Україні швидко погіршується. Синоптики назвали області, яким дістанеться найбільше

Українців чекає неприємний сюрприз

В Україні вже протягом декількох днів тримається морозна та досить зимова погода. Однак за рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики, у найближчі два дні деякі регіони "відвідає" штормовий вітер.

Синоптики попереджають про І та ІІ рівень небезпеки. Про це свідчать дані з сайту "Укргідрометцентру".

Так, до кінця доби 15 грудня у західних областях та 16 грудня вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях очікується різке погіршення погодних умов. Тут спостерігатимуться шквальні вітри, пориви яких досягнуть 15-20 метрів за секунду.

У цих областях буде оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Погода в неділю, 15 грудня

У західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, удень місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний/південно-західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5°С, днем -2…+3°С.

У північній частині країни вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень очікується невеликий сніг/мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…-7°С, вдень -3…+2°С.

У центральних областях упродовж доби очікується хмарна погода. Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу, удень місцями з дощем. В окремих пунктах налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний із переходом днем на західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5°С, днем -1…+4°С.

У південній частині країни та Криму пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с, у Криму місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°С, у Криму -1…-6°С; днем +3…+8°С.

У східних областях уночі місцями пройде невеликий сніг, удень очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7°С, днем -2…+3°С.

Погода у понеділок 16 грудня

На думку синоптиків, у понеділок, 16 грудня, вдень у більшості західних, північних та центральних областей очікуються пориви сильного вітру аж до 25-28 метрів за секунду.

Через це буде оголошено ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Окрім цього, у понеділок, 16 грудня, під впливом атмосферних фронтів очікуються опади у вигляді снігу, який вдень переходитиме в дощ. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря вночі -4… +1 °С, днем -1… +4 °С, у південних, центральних та західних регіонах +2… +7 °С.

Тим часом у Києві 16 грудня також буде сильний штормовий вітер — до 17-22, а подекуди — до 25 метрів за секунду. Йтиме мокрий сніг, який перейде у дощ. На дорогах та тротуарах через це буде складна ситуація. Температура повітря у столиці завтра, у понеділок підвищиться до +5 градусів.

Нагадаємо, що напередодні Нового Року на столицю чекає не дуже зимова погода і до Києва ще ненадовго повернеться тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні та кінця грудня і чи варто чекати снігу на Новий рік.