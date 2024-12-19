В древности Киев имел второе и даже третье название: историк раскрыл тайны украинской столицы

Что кроется за загадочными названиями "Самбатас" и "Кенунгард"

Представьте город, который имеет не одно, а сразу несколько таинственных названий, забытых столетия назад. Киев – это не просто столица Украины, а настоящий исторический лабиринт, где каждое имя скрывает уникальную историю международных контактов, торговых путей и культурных обменов.

В ходе исторических исследований часто встречаются настоящие сокровища, заставляющие переосмыслить привычные представления о прошлом. Именно такова история альтернативных названий Киева, о которых рассказывает известный украинский историк Александр Алферов.

Свидетельство византийских источников

Ключевым документом, раскрывающим эту тайну, является трактат византийского императора Константина Багрянородного, написанный примерно в 948 году. Этот уникальный документ, предназначенный в первую очередь для потомков правящей династии, содержит уникальную информацию о столице древней Руси.

Загадочное название "Самбатас"

В трактате Константин Багрянородный упоминает, что у Киева второе название — "Самбатас". Интересно, что название до сих пор остается полной загадкой для исследователей. Существует множество гипотез по поводу ее происхождения: хазарская версия, скандинавская теория, готская интерпретация, балтийская гипотеза, тюркские или иранские корни. Однако ни одна из этих версий пока не имеет убедительных доказательств.

Викингское видение: "Кенунгард"

Не менее интересно название, которое употребляли викинги — "Кенунгард". Это название сохранилось в нескольких древнескандинавских сагах, в том числе в саге об Эдмонде. Исследователи предлагают два основных толкования термина:

"Гартс" — город-крепость; "Город лодок" — из-за уникального географического положения Киева на торговом пути "из варягов в греки"

Существует также третья версия: "Кенунгард" может быть калькой из древнерусского названия "Кенов" (т.е. "город Кия").

Эти альтернативные названия Киева – яркое свидетельство многослойности нашей истории, сложности межкультурных коммуникаций и богатства языковых традиций древнего мира. Каждое название – это своеобразное окно в прошлое, возможность взглянуть на наш город глазами разных народов и культур.

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