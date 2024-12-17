Києву точно більше ніж 1500 років, і заснували його не легендарні брати: історик розповів про останні дослідження

Скільки насправді років Києву? Нове дослідження спростовує історичні міфи та розкриває невідомі сторінки становлення стародавнього міста

Київ, місто з тисячолітньою історією, завжди привертав увагу дослідників і археологів. У новому трисерійному фільмі, що досліджує давню історію столиці України, розкриваються нові факти та відкриття, що стосуються його заснування та розвитку.Історичний контекст

Сьогодні є унікальні реконструкції Києва часів середньовіччя, створені командою архітекторів і наукових консультантів. Архітектор Дмитро Горбатюк разом з археологами розповідає про різні концепції заснування міста, намагаючись визначити, скільки років насправді Києву та як починалася його розбудова як столиці великої середньовічної держави Русі.

1500-річчя Києва

У 1982 році Київ відзначив своє 1500-річчя. Це свято стало приводом для масштабних будівельних робіт, серед яких була реконструкція Золотих Воріт та відкриття пам'ятника засновникам міста на Старокиївській горі. Археологічні дослідження показали, що укріплення старокиївського городища мають коріння в V столітті, а їх модернізація відбулася в часи Святослава, після нападу печенігів у 968 році.

Археологічні відкриття

Останні археологічні дослідження свідчать про те, що територія Києва була населена ще з III-IV століть нашої ери. Проте безперервність життя на цій території залишається під питанням. Дослідники вважають, що найдавніше поселення могло виникнути в VI столітті, але археологічні матеріали не підтверджують цю гіпотезу однозначно. Важливими знахідками стали житла корчакської культури VI століття, виявлені на старокиївському городищі.

Старокиївське городище

Старокиївське городище вважають місцем заснування Києва наприкінці V століття. Археолог Віталій Козюба нагадує, щоостанні дослідження цього укріплення змінили уявлення науковців про вік найдавнішого київського городища. Розкопки показали, що укріплення існували в кілька етапів, а найдавніший етап належить до кінця V століття. Більшість істориків одностайна у тому, що постійне поселення було на території Києва у VIII столітті.

Легенди про засновників

Легенда про засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь — є предметом дискусій серед науковців. Більшість дослідників вважають ці фігури вигаданими персонажами, створеними на основі топонімічних назв місцевості. Однак існує ймовірність, що Кий був реальним історичним персонажем, від якого походить назва міста.

Легенда про трьох братів і сестру Либідь має ознаки епонімності — назви географічних об'єктів могли надихнути на створення цих персонажів. Літописці використовували усні джерела для опису подій раннього середньовіччя, тому складно визначити точність цих переказів.

Дослідження історії Києва продовжують відкривати нові горизонти знань про це величне місто. Завдяки зусиллям археологів і істориків ми можемо краще зрозуміти його витоки та розвиток протягом тисячоліть.

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