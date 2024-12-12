Ви здивуєтеся: історик розповів, як і коли коти стали домашніми тваринами в Україні

Історія котів в Україні – це не просто розповідь про домашніх тварин.

Коти – справжні герої торгівельних шляхів, невидимі захисники зерна та незамінні супутники мореплавців. Їхня історія на українських землях налічує тисячі років, і вона набагато драматичніша, ніж може здатися спершу.

Історик Олександр Алфьоров розказав цікаве про появу цих тварин на наших теренах. "телеграф" ділиться історією про те, як коти підкорювали українські землі.

Перша поява котів на території сучасної України датується близько 6 000 років тому. Археологічні знахідки на трипільських поселеннях свідчать, що вони вже тоді виконували надзвичайно важливу роль. Основна функція котів була надзвичайно практичною – захист зернових запасів від мишей та пацюків. Поселення були великими для свого часу, і коти стали незамінними помічниками у збереженні продовольчих запасів. Це була перша хвиля "імміграції" котів на наші землі.

Морські мандрівники

Найцікавіша глава котячої історії пов'язана з мореплавством та торгівлею. Кораблі стали справжніми "котячими експресами", що перевозили цих спритних мисливців європейськими просторами. Моряки та купці свідомо брали котів на борт як природних винищувачів гризунів. Коти були не лише мисливцями, а й свого роду талісманами мореплавців.

Унікальні факти про котячі мандри:

Зафіксовано випадок, коли кіт з Єгипту потрапив аж до Скандинавії в X столітті.

Кораблі були основним "транспортним засобом" для котячих подорожей.

Крім функції мисливців на гризунів, котів цінували й за їхніми шкірками.

Центри торгівлі та коти

У 10-11 століттях Київ перетворився на один із найважливіших торгівельних центрів світу. І знову ж таки, коти були незамінними учасниками цього бурхливого життя. Захист зернових складів від гризунів – їхня неодмінна функція.

Природа наділила котів унікальними характеристиками, які зробили їх незамінними для людини: винятковий мисливський інстинкт, здатність жити поруч з людиною, низькі вимоги до утримання. Проте окрім функції захисту продовольства, коти мали й іншу цінність. Їхня шкура використовувалася для виготовлення хутряних виробів.

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