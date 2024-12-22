Від фільмів про Кузьму і Яремчука до "Конотопської відьми": 10 найкращих українських стрічок 2024 року

Кінематографісти багато висвітлювали цього року війну

Український кінематограф поповнився цікавими стрічками у 2024 році. Найчастіше творці знімали кінороботи про війну Росії проти України, злочини окупантів та життя нашого народу у складні часи. Водночас були й комедії, мелодрами та історичні стрічки.

"Телеграф" зібрав добірку 10 найкращих фільмів 2024 року, які варті вашої уваги.

"Яремчук. Незрівнянний світ свободи"

Це документальний фільм про життя й творчість видатного українського співака Назарія Яремчука. Він був першою попзіркою на українській естраді, збираючи стадіони як на батьківщині, так і по всьому світу.

У фільмі йдеться про те, як Яремчук почав займатися співом, про участь у колективі ВІА "Смерічка", про перемогу на конкурсі "Пісня-71" із піснею "Червона рута" разом із Володимиром Івасюком і Василем Зінкевичем.

Також можна дізнатися більше про особисте життя артиста, його дітей, дозвілля. Своїми розповідями про Яремчука поділилися учасники ВІА "Смерічка" Павло Дворський, Володимир Прокопик, Мирослава Єжеленко, дружина Дарина та інші особистості, які були дотичними до співака.

Станом на серпень 2024 року, "Яремчук. Незрівнянний світ свободи" став найкасовішим фільмом в Україні, зібравши у прокаті 9,9 мільйона гривень.

"Буча"

Це перша масштабна художня стрічка про повномасштабне вторгнення Росії проти України, яку створювали вже під час війни. У ній йдеться про громадянина Казахстану, котрий їздить на тимчасово окуповані території та займається евакуацією мирних жителів.

Зокрема, у фільмі відтворили поїздки головного героя в окуповану Бучу. Там чоловік бачить страшні злочини росіян і опір українців окупантам. Стрічку зняли на реальних подіях.

"Конотопська відьма"

У центрі уваги — досвідчена відьма з Конотопу, що на Сумщині. Жінка вирішила попрощатися з власними надприродними силами, коли зустріла своє кохання.

Утім, все змінила кривава війна Росії проти України. Адже окупанти вторглися в Конотоп і жорстоко вбили її обранця. Відьма приймає рішення повернути свої здібності та накликає кару на росіян.

"Ля Палісіада"

У фільмі відтворили події 90-х років в Україні. Двоє друзів, детектив міліції та судовий психіатр, займаються розслідуванням вбивства свого колеги. Це відбувається за 5 місяців до ведення мораторію на смертну кару. Друзів пов'язувала не лише робота із вбитим, але й почуття до однієї жінки.

Тож у стрічці демонструються роздуми героїв про свою діяльність, особисте життя, дітей та суспільно-політичну систему, частиною якої вони є.

"Ля Палісіада" отримала нагороду від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, дві відзнаки фестивалю Ukraina! 8. Festiwal Filmowy, перемогу на 41-му фестивалі Torino Film Festiva, номінацію на премію Європейської кіноакадемії в категорії "Відкриття року — приз FIPRESCI".

"Інший Франко"

Стрічка розповідає про сина знаного українського письменника Івана Франка — Петра Франка. Він був співзасновником національної організації "Пласт", науковцем, основоположником авіації в Галицькій армії і народним депутатом.

Глядачі спостерігатимуть за зустріччю Петра Франка з його старим другом Андрієм Грищуком. Вони разом створювали "Пласт", боролися за одну й ту ж жінку та тікали з полону.

Тепер друзі зустрілися під час Другої світової війни. Головну роль — Петра Франка — виконав В'ячеслав Довженко, тоді як Грищука — Ахтем Сеітаблаєв, також у стрічці зіграли Ірина Кудашова, Андрій Федінчик та інші.

"Мирні люди"

У стрічці показали розтрощені після окупації росіян села й міста Донбасу, Київщини, Харківщини та Миколаївщини. Також творці додали у фільм аудіозаписи розмов російських військових. Так, вони хизуються своїм родинам страшними злочинами проти українців та викраденням різних речей у місцевих мешканців. Натомість близькі їх підтримують у таких діях.

Такі телефонні розмови перехоплювали українські спецслужби у 2022 році. Подивившись стрічку, українці мають змогу ще раз переконатися, що боремося з нелюдами. Стрічку "Мирні люди" показували на міжнародному кінофестивалі "Берлінале" у лютому 2024 року.

"Я, Побєда і Берлін"

Комедію "Я, Побєда і Берлін" зняли на основі однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Сюжет розгортається навколо поїздки співака зі своїм другом Бардом до Берліна на старій автівці "Побєда". Хлопці хочуть розміняти її на шестисотий "Мерс" у німецького колекціонера.

Молодий Кузьма хоче повернутися в Україну на новій автівці, що вразити свою кохану — Барбару. Також він повинен встигнути на виступ свого гурту. Плани виконавця змінюють пригоди, в які він потрапляє разом із другом.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Харків, 20-30 роки минулого століття. Українських письменників заселяють в будинок "Слово", аби примусити працювати на радянську систему. Хвалити у своїй творчості партійну верхівку згодні не всі.

Одного разу до будинку підселяють молодого письменника Володимира Акімова, який має підозрілу поведінку для всіх присутніх. Згодом починаються переслідування та репресії творчої інтелігенції, і виявляється, що Акімов — ніякий не письменник, а працівник НКВС.

"Смак свободи"

Головна героїня — Варя — працює кухаркою у придорожньому кафе. Утім, дівчина прагне готувати вишукані й нестандартні страви, і невдовзі її звільняють з роботи. Варя хоче реалізувати себе у високій кухні, тому їде якомога далі від дому. Дівчина переосмислює своє життя, коли знаходить кулінарну книгу дружини письменника Івана Франка — Ольги Франко, яка обожнювала готувати.

"Ти — космос"

У центрі стрічки — далекобійник Андрій, котрий протягом двох років перебуває на космічному вантажному кораблі. Чоловік рухається до найближчої чорної діри, а у мандрівці його супроводжує лише бортовий комп'ютер Максим. Андрій повинен скинути контейнер з ядерними відходами у бездонну чорну діру.

Однак трапляється так, що Земля вибухає, і Андрій залишається одним у Всесвіті. Аж раптом на зв’язок із ним виходить лаборантка французької космічної станції Катрін. Вони починають прямувати на зустріч одне одному.

Які стрічки потрапили до лонг-листа "Оскара 2025"

"Мирні люди", режисеркою якого стала Оксана Карпович, може опинитися у номінації "Документальний повнометражний фільм". У ньому йдеться про телефонні розмови окупантів з родичами, де вони зізнаються про злочини проти українців.

"Ля Палісіада" — про детектива й психіатра, які намагаються розкрити вбивство свого колеги. Стрічка потрапила до категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

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