Її порівнювали з радянським холодильником: як виглядала дружина Хрущова, яка була схожа на бабусю

Дружина чиновника не хотіла відрізнятися від більшості жінок у СРСР

Микита Хрущов — відомий радянський державний діяч, як і Михайло Горбачов. Він був першим секретарем Комуністичної партії у 1953-1964 роках. До діяльності цього політика було різне ставлення, і він постійно перебував під увагою суспільства. Натомість його дружина залишалась у тіні та дуже рідко з'являлась на публіці.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ніну Хрущову, і який вигляд вона мала.

Ніна Кухарчук-Хрущова — що відомо

Жінка народилась у 1900 році в селі Василів, що на Київщині. Її батьки важко працювали у полі та на заробітках. Нерідко доводилось доглядати за господарством і самій Кухарчук. Вона закінчила три класи сільської школи, а потім родина переїхала до Любліна. Там дівчина почала навчатися в гімназії, але не змогла закінчити її через війну.

Пізніше батько знайшов їй роботу кухаркою, а згодом допоміг вступити у жіноче училище. Паралельно Кухарчук вступила у партію більшовиків. Завданням жінки було переконувати місцевих, що у Радянському Союзі їм буде краще жити. Згодом Кухарчук призначили працювати у відділі по роботі з жінками у Компартії на Заході України.

Фото з мережі

Згодом Ніну відправили у Москву на курси, де готувати майбутніх керівників місцевих адміністрацій. Після цього Кухарчук скерували на роботу у Бахмут, що на Донеччині, однак там вона заразилась тифом і складно переносила хворобу. Там вона й познайомилась з Микитою Хрущовим. Йому потрібна була не лише дружина, а й матір для двох дітей від попереднього шлюбу.

Фото з мережі

Невдовзі пара побралась. Вони обоє будували кар'єру у Компартії та проходили різні навчання, щоб потім поширювати радянську пропаганду в народ. У 1926 році Хрущов і Кухарчук переїхали до Києва. Там у них народилась донька Рада. Певний час родина жила в гуртожитку, що було дуже складним.

Фото з мережі

Однак життя Хрущова змінило знайомство з диктатором Йосифом Сталіним. Очільник СРСР оцінив його діяльність та виділив п'ятикімнатну квартиру. Пізніше у подружжя з'явилось ще двоє спільних дітей — Сергій та Олена.

Загалом Ніна Хрущова дуже рідко з'являлась з чоловіком на публічних заходах. Однак у 1959 році жінка відправилась з політиком у США, вперше побуваючи за кордоном. На американців вони справили враження кумедних і веселих людей.

Фото: Getty Images

Водночас Хрущова мала дещо незвичний вигляд, як для першої леді. Жінка не намагалась вразити західне суспільство розкішним вбранням. Вона мала вигляд звичайної жінки, яка проживала на той час у Радянському Союзі.

Фото: Getty Images

Особливо контрастно Хрущова виглядала на фоні тодішньої першої леді США Жаклін Кеннеді. Деякі західні медіа писали про жінку, як про "великий радянський холодильник".

Фото: Getty Images

Цікаво, що в Хрущової працювала одна з найкращих швей СРСР — Ніна Гупало. Тож перша леді СРСР могла обрати будь-яке вбрання на замовлення. Однак жінка постійно казала шити їй одне й те ж — плаття з квітковим принтом, що нагадували халат. Хрущова не хотіла відрізнятися від інших розкішними образами.

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