От фильмов о Кузьме и Яремчуке до "Конотопской ведьмы": 10 лучших украинских лент 2024 года

Кинематографисты много освещали в этом году войну

Украинский кинематограф пополнился интересными картинами в 2024 году. Чаще всего создатели снимали киноработы о войне России против Украины, преступлениях окупантов и жизни нашего народа в сложные времена. В то же время были комедии, мелодрамы и исторические ленты.

"Телеграф" собрал подборку 10 лучших фильмов 2024 года, которые достойны вашего внимания.

"Яремчук. Незрівнянний світ свободи"

Это документальный фильм о жизни и творчестве выдающегося украинского певца Назария Яремчука. Он был первой поп-звездой на украинской эстраде, собирая стадионы как на родине, так и по всему миру.

В фильме говорится, как Яремчук начал заниматься пением, об участии в коллективе ВИА "Смерічка", о победе на конкурсе "Песня-71" с песней "Червона рута" вместе с Владимиром Ивасюком и Василием Зинкевичем.

Также можно узнать больше о личной жизни артиста, его детях, досуге. Своими рассказами о Яремчуке поделились участники ВИА "Смеричка" Павел Дворский, Владимир Прокопик, Мирослава Ежеленко, жена Дарья и другие личности, причастные к певцу.

По состоянию на август 2024 года "Яремчук. Незрівнянний світ свободи" стал самым кассовым фильмом в Украине, собрав в прокате 9,9 миллиона гривен.

"Буча"

Это первая масштабная художественная лента о полномасштабном вторжении России против Украины, которую создавали уже во время войны. В нем говорится о гражданине Казахстана, который ездит на временно оккупированные территории и занимается эвакуацией мирных жителей.

В частности, в фильме воспроизвели поездки главного героя в оккупированную Бучу. Там мужчина видит страшные преступления россиян и сопротивление украинцев оккупантам. Лента была снята на реальных событиях.

"Конотопська відьма"

В центре внимания — опытная ведьма из Конотопа на Сумщине. Женщина решила попрощаться с собственными сверхъестественными силами, когда встретила свою любовь.

Впрочем, все изменила кровавая война России против Украины. Ведь оккупанты вторглись в Конотоп и жестоко убили ее избранника. Ведьма принимает решение вернуть свои способности и вызывает наказание на россиян.

"Ля Палісіада"

В фильме воспроизвели события 90-х годов в Украине. Два друга, детектив милиции и судебный психиатр, занимаются расследованием убийства своего коллеги. Это происходит за 5 месяцев до ведения моратория на смертную казнь. Друзей связывала не только работа с убитым, но и чувства к одной женщине.

В ленте демонстрируются размышления героев о своей деятельности, личной жизни, детях и общественно-политической системе, частью которой они являются.

"Ля Палісіада" получила награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, два отличия фестиваля Ukraina! 8. Festiwal Filmowy, победу на 41-м фестивале Torino Film Festiva, номинацию на премию Европейской киноакадемии в категории "Открытие года — приз FIPRESCI".

"Інший Франко"

Лента рассказывает о сыне известного украинского писателя Ивана Франко — Петра Франко. Он был соучредителем национальной организации "Пласт", ученым, основателем авиации в Галицкой армии и народным депутатом.

Зрители будут наблюдать за встречей Петра Франко с его старым другом Андреем Грищуком. Они вместе создавали "Пласт", боролись за одну и ту же женщину и убегали из плена.

Теперь друзья встретились во время Второй мировой войны. Главную роль – Петра Франко – исполнил Вячеслав Довженко, тогда как Грищука – Ахтем Сеитаблаев, также в ленте сыграли Ирина Кудашова, Андрей Фединчик и другие.

"Мирні люди"

В ленте показали сокрушенные после оккупации россиян села и города Донбасса, Киевщины, Харьковщины и Николаевщины. Также создатели добавили в фильм аудиозаписи разговоров русских военных. Так, они хвалятся своим семьям страшными преступлениями против украинцев и похищением разных вещей у местных жителей. Родственники их поддерживают в таких действиях.

Такие телефонные разговоры перехватывали украинские спецслужбы в 2022 году. Посмотрев фильм, украинцы могут еще раз убедиться, что мы боремся с извергами. Ленту "Мирні люди" показывали на международном кинофестивале "Берлинале" в феврале 2024 года.

"Я, Побєда і Берлін"

Комедию "Я, Побєда і Берлін" сняли на основе одноименной повести Кузьмы Скрябина. Сюжет разворачивается вокруг поездки певца со своим другом Бардом в Берлин на старом автомобиле "Победа". Ребята хотят разменять ее на шестисотый "мерс" у немецкого коллекционера.

Молодой Кузьма хочет вернуться в Украину на новом автомобиле, чтобы впечатлить свою любимую — Барбару. Также он должен успеть на выступление своей группы. Планы исполнителя меняют приключения, в которые он попадает вместе с другом.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Харьков, 20-30 годы прошлого столетия. Украинских писателей заселяют в дом "Слово", чтобы заставить работать на советскую систему. Хвалить в своем творчестве партийную верхушку согласны не все.

Однажды в дом подселяют молодого писателя Владимира Акимова, который имеет подозрительное поведение для всех присутствующих. Впоследствии начинаются преследования и репрессии творческой интеллигенции, и оказывается, что Акимов — никакой не писатель, а работник НКВД.

"Смак свободи"

Главная героиня – Варя – работает кухаркой в придорожном кафе. Впрочем, девушка стремится готовить изысканные и нестандартные блюда, и вскоре ее увольняют с работы. Варя хочет реализовать себя в высокой кухне, поэтому едет как можно дальше от дома. Девушка переосмысливает свою жизнь, когда находит кулинарную книгу жены писателя Ивана Франко — Ольги Франко, которая обожала готовить.

"Ти — космос"

В центре ленты — дальнобойщик Андрей, который на протяжении двух лет находится на космическом грузовом корабле. Мужчина двигается к ближайшей черной дыре, а в путешествии его сопровождает только бортовой компьютер Максим. Андрей должен сбросить контейнер с ядерными отходами в бездонную черную дыру.

Однако случается так, что Земля взрывается, и Андрей остается один во Вселенной. Вдруг на связь с ним выходит лаборантка французской космической станции Катрин. Они начинают направляться на встречу друг другу.

Какие ленты попали в лонг-лист "Оскара 2025"

"Мирные люди", режиссером которого стала Оксана Карпович, может оказаться в номинации "Документальный полнометражный фильм". В нем говорится о телефонных разговорах окупантов с родственниками, где они признаются о преступлениях против украинцев.

"Ля Палісіада" — о детективе и психиатре, пытающихся раскрыть убийство своего коллеги. Лента попала в категорию "Международный полнометражный фильм".

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