Він назвав Україну "безсилою структурою": як виглядає могила спортивного коментатора Уткіна

Журналіст мав суперечливі висловлювання про Україну

Російський журналіст Василь Уткін прославився коментуванням футбольних матчів та інших спортивних подій. У тому числі він співпрацював з провідними українськими телеканалами. Чоловік завуальовано висловився щодо війни Росії проти України. А у березні 2024 року він помер від серцево-судинного захворювання, коли йому було 52.

"Телеграф" покаже, який вигляд має могила відомого журналіста та розповість що про нього відомо.

Василь Уткін — що відомо

Майбутній спортивний коментатор народився у місті Балашиха під Москвою у 1972 році. Окремих його родичів розстріляли за наказом радянської влади під час Великого терору. Навчався на журналіста у московському виші, але не закінчив навчання через те, що активно працював.

Першою роботою Уткіна стало репортерство у програмі "Взгляд". А згодом його призначили редактором проєкту "Політбюро". Створював спортивні репортажі для програми "Сегодня". Був співавтором і ведучим "Футбольного клубу" на "НТВ", де працював протягом 18 років.

Перший футбольний матч прокоментував у 1996 році. Це була гра Кубку УЄФА між тбіліським клубом "Динамо" та московським "Торпедо". Упродовж кар'єри коментував різні футбольні поєдинки на російському телебаченні. Кілька разів працював на Олімпійських іграх у 1996-2012 роках.

Уткін також коментував Євро-2004 та Чемпіонату світу з футболу 2006 року. Співпрацював з телеканалом "СТБ", для якого коментував Чемпіонат Європи з футболу. А для каналу "Україна" коментував Чемпіонат Європи з футболу 2012 та з'являвся у програмі "Великий футбол".

В Уткіна були неоднозначні висловлювання про Україну. Наприклад, у 2011 році він заявив, що українська мова — це "південноросійський діалект російської". Також футболіст казав, що "Українська держава є безсилою та безглуздою структурою".

Водночас Уткін назвав окупацію Росією Криму та збройну агресію на Донбасі "великою історичною помилкою Путіна". А пізніше частково звинуватив у цих подіях Україну, порівнявши нашу державу з "дружиною, яка йде до сусіда".

Про повномасштабне вторгнення коментатор теж говорив неоднозначно. Чоловік нібито виступив проти країни-окупантки, але чітко не визнав, що це вона почала війну проти України.

"Найгірший день мого життя. Рекорд побитий. Здається, з цим рекордом зараз буде як з Овечкіним. Він оновлюватиметься регулярно. Пітьма та безсилля. Не думав, що у моєму житті настане такий день", — поділився Уткін.

Василь Уткін — могила

Футбольний коментатор мав хворобу серцево-судинної системи. Ще у жовтні 2023 року у чоловіка виявили атеросклероз — закупорювання стінок судин холестериновими бляшками. Медики порадили йому почати худнути, оскільки його вага була 200 кілограмів. Після операції на шлунок чоловік почав важити 125 кілограмів.

Причиною смерті коментатора стала тромбоемболія легеневої артерії. Його намагалися врятувати, але безрезультатно. Журналіста відспівали у Центральній клінічній лікарні при президентові Росії. А поховали чоловіка на Нікольсько-Трубецькому кладовищі в рідному містечку Балашиха під Москвою.

Коментатору встановили дерев'яний хрест, на який почепили шарфи російських футбольних клубів "Спартак", "Динамо", "Локомотив". А фото покійного журналіста підписали його фразою: "Играйте в футбол". Також на могилу чоловіка шанувальники приносять квіти.

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