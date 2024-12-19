Порушила правила візиту до британської королеви та не лише: які дивні вбрання одягала ексдружина Путіна

Колишня дружина лідера країни-окупанта дивувала західні ЗМІ

Особисте життя російського диктатора Володимира Путіна протягом останніх років залишається таємницею. Раніше він був одружений з викладачкою російської мови Людмилою Шкребнєвою майже 30 років.

Західна преса неодноразово критикувала Людмилу Путіну за дивні або недоречні вбрання на публічних заходах. "Телеграф" покаже, що носила ексдружина кривавого диктатора.

Колишня дружина російського президента Володимира Путіна ніколи не працювала зі стилістом. Тож вона самостійно обирала образи на важливі зустрічі, які відвідувала з чоловіком-диктатором.

Наприклад, Людмила неодноразово одягала сукні з квітковими мотивами. Однак це специфічний принт, який не всім підходить, до того ж не відповідає дрес-коду на офіційні заходи. Тому зазвичай перші леді віддають перевагу однотонному одягу, який не впадатиме у вічі. Також великі квіти на сукнях не пасують жінці.

Фото з мережі

Путіна також виходила у світ у костюмах, пошитих з блискучих матеріалів, низької якості. До того ж вони додавали об'єму її пишній фігурі.

Фото з мережі

На зустріч Путіна з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Людмила одягнула чорну вечірню сукню з оздобленою накидкою. Такий образ був дивний на офіційній денній зустрічі.

Також колишня перша леді країни-агресорки була на офіційному прийомі в королеви Великої Британії Єлизавети II. Там діяв найбільш стриманий вид дрес-коду — white tie. Утім, жінка відвідала королеву в молочній сукні з рюшами активної форми. Такий образ тодішньої дружини очільника Кремля викликав подив у британської преси, адже вона порушила протокол.

Фото з мережі

У деяких випадках Людмила намагалась урізноманітнити суворі костюми незвичними деталями. Як-от, кокетливою блузою, "кучерявим" комірцем, принтованими вставками на піджаку. Також Путіна не завжди вдало обирала взуття для своїх образів.

Фото з мережі

Бували й кращі образи Путіної, де можна побачити правильну довжину вбрання та відсутність зайвих деталей. Утім, білий колір додав повноти жінці.

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Микити Хрущова, яка перебувала у тіні політика СРСР. А західна преса назвала її схожою на "великий радянський холодильник".