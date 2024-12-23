Зброя гетьмана у руках чемпіона: історія шаблі Івана Мазепи

Шабля гетьмана Івана Мазепи перетворила спортивний тріумф на потужний символ української боротьби за незалежність

Після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у реванші, боксер підняв над головою шаблю гетьмана Івана Мазепи, що стало потужним символом для України. Ця шабля, датована XVII століттям, є не лише історичним артефактом, а й символом боротьби українського народу за свободу.

Іван Мазепа був єдиним українським гетьманом, який незмінно утримував гетьманську булаву протягом 21 року. Його діяльність у ролі господарника, адміністратора та дипломата заслуговує на визнання. Завдяки "рутинній" праці Мазепи в Україні того часу – Гетьманщині, виникла козацька еліта, яка відіграла важливу роль не лише в українських націєтворчих процесах.

Історія шаблі

Шаблю подарував Іван Мазепа осавулу Семену Савичу за його заслуги. Після смерті Савича, шаблю продали Василю Тарновському, збирачу української старовини. Нині вона зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї ім. Тарновського. На клинку шаблі нанесено напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!".

Шабля XVII століття є унікальним артефактом, зразком українського зброярства, сформованого, зокрема, під впливом країн мусульманської східної культури. Декор включає зображення двох свічок, янголів та Богородиці з дитиною. Таке її зображення називається "Нев'янучий цвіт".

Символізм жесту Усика

Підняття шаблі після бою стало важливим жестом культурної дипломатії. Як зазначили в Міністерстві культури України, цей момент нагадує світові про тривалу боротьбу українців за свободу. Усик підкреслив значення шаблі у своєму Instagram, зазначивши, що тримати в руках артефакт, якому понад 300 років, було великою честю для нього. Він також висловив сподівання, що ім'я Мазепи отримає належне визнання.

Цей жест викликав широкий резонанс не лише в Україні, але й у Росії, де постать Мазепи традиційно сприймається негативно через анафему, накладену на нього російською церквою. Усик, бувши парафіянином Української православної церкви (УПЦ), яка раніше була частиною Московського патріархату, підкреслив складність цього вибору.

Вибір шаблі Івана Мазепи для демонстрації після бою став потужним символом не лише спортивного тріумфу. Це демонстрація культурної ідентичності України. Цей жест підкреслює важливість історичної пам'яті та боротьби за незалежність у сучасному контексті.

Раніше "Телеграф" розповідав про перші кроки Івана Мазепи на посаді гетьмана.Його бачили маріонеткою Кремля, але він швидко переріс своїх "лялькарів".