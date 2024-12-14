Історик розповів, як насправді з’явилося реєстрове козацтво і хто домігся привілеїв для них

З рядів реєстрового війська вийшло багато видатних гетьманів-полководців

Часи суворого, але справедливого короля Стефана Баторія сприймалися козаками як ціла епоха. Він був сином князя Трансільванії Стефана IV і саме він фактично заснував реєстрове козацтво.

Запорізькі козаки, що виконували роль щита на південно-східних кордонах Речі Посполитої, у планах Баторія займали не останнє місце і він дарував їм багато привілеїв.

Про це історик Сергій Махун розповів у статті для "Телеграфа" — "Батько реєстрового козацтва" Стефан Баторій: як трансільванець прославив Річ Посполиту та допоміг Україні.

Чимало чиновників Речі Посполитої добре знали про бойовий досвід трансильванця, який ще 1575 року розгромив війська давніх ворогів поляків — Габсбургів.

Зійшовши на престол і залагодивши внутрішньополітичні справи, Стефан Баторій почав готуватися до війни з Московським царством, яке захопило Ліфляндію — історичну область на території сучасних Латвії та Естонії. За північну Прибалтику продовжували боротися не тільки Московське царство і Річ Посполита, а й ще два королівства — Датське і Шведське.

Запорозькі козаки в планах Стефана Баторія посідали одне з ключових місць і він вважав за потрібне мати їх на військовій службі. Саме він фактично заснував реєстрове козацтво (підзвітне лише варшавському уряду), видавши у вересні 1578 року указ під назвою "Ухвала з низовиками". Кількість реєстрових козаків король збільшив до 500, а 1583 року — до 600.

Реєстрові козаки

За угодою з королем козаки звільнялися від сплати податків і отримували повну незалежність від місцевої адміністрації. Козаки отримали привілей на володіння містечком Трахтемирів — центром староства Київського воєводства, що розкинулося на Дніпрі вище Канева. Там, у Зарубинському монастирі, козаки відкрили шпиталь.

Запорожці мали свій арсенал і дуже важливий привілей, що освячував законність устрою "низовиків": король передав їм клейноди (хоругву, бунчук, булаву і печатку).

Король Речі Посполитої Стефан Баторій. Картина Мартіна Кобера, 1583 рік

За часів правління Стефана Баторія реєстрові козаки брали активну участь на фінальному етапі Лівонської війни, зокрема в боях на Сіверщині.

Король здійснив три переможні наступальні походи на територію Московської держави, для яких мобілізував близько 48 тисяч воїнів проти 200-тисячної армії ворога.

Війська Речі Посполитої взяли в облогу і захопили в серпні 1579 року штурмом Полоцьк (окупований перед тим московитами), а згодом уже на території Московського царства — Великі Луки і Невель, Холм і Себеж.

Стефан Баторій під Псковом. Картина Яна Матейка, 1872 рік

Стефан Баторій першим окреслив права та обов’язки реєстрового козацтва на службі Польської Корони. З лав реєстрового війська вийшли такі визначні гетьмани-полководці, як Богдан Хмельницький, Петро Конашевич-Сагайдачний та Петро Дорошенко.

Чітка організація реєстровиків — складання списків — допомагала уряду в Кракові, а потім у Варшаві постійно мати напоготові без великих витрат боєздатне військо. Козаки брали участь у війнах Речі Посполитої з Московією, Швецією, Туреччиною та Кримським ханством.

Після смерті 1586 року Стефана Баторія реєстровики продовжували служити польським королям.

Чисельність реєстрових козаків "при Польщі" в період кінця XVI — початку XVII століть коливалася, за офіційними документами, від 600 до 40000. Попри те, що козаки кілька разів рятували Річ Посполиту від розгрому, королі й магнати постійно утискали "Вольності Запорозькі".

Так, на Хотинську війну 1621 року уряд призвав 40000 козаків, але після перемоги українсько-польського війська над турецько-татарським сейм склав реєстр лише на 6000 козаків.

Однак саме період правління трансільванця Стефана Баторія ознаменувався формуванням такого явища, як реєстрове козацтво.

Бій козаків з татарами. Картина Юзефа Брандта, орієнтовно 1890 рік

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