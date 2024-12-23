Сабля гетмана Ивана Мазепы превратила спортивный триумф в мощный символ украинской борьбы за независимость

После победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри в реванше, боксер поднял над головой саблю гетмана Ивана Мазепы, которая стала мощным символом для Украины.та сабля, датируемая XVII веком, является не только историческим артефактом, но и символом борьбы украинского народа за свободу.

Иван Мазепа был единственным украинским гетманом, неизменно удерживавшим гетманскую булаву в течение 21 года. Его деятельность в качестве хозяйственника, администратора и дипломата заслуживает признания. Благодаря "рутинному" труду Мазепы в Украине того времени – Гетманщине, возникла казацкая элита, которая сыграла важную роль не только в украинских процессах нации.

История сабли

Саблю эту подарил Иван Мазепа есаулу Семену Савичу за его заслуги. После смерти Савича, саблю продали Василию Тарновскому, собирателю украинской старины. В настоящее время она хранится в Черниговском областном историческом музее им. Тарновского. На клинке сабли нанесена надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!".

Сабля XVII века является уникальным артефактом, образцом украинского оружейного мастерства, сформированного, в частности, под влиянием стран мусульманской восточной культуры. Декор включает в себя изображение двух свечей, ангелов и Богородицы с ребенком. Такое ее изображение называется "Неувядающий цвет".

Символизм жеста Усика

Поднятие сабли после боя стало важным жестом культурной дипломатии. Как отметили в Министерстве культуры Украины, этот момент напоминает миру о продолжительной борьбе украинцев за свободу. Усик подчеркнул значение сабли в своем Instagram, отметив, что держать в руках артефакт, которому больше 300 лет, было большой честью для него. Он также выразил надежду, что имя Мазепы получит должное признание.

Этот жест вызвал широкий резонанс не только в Украине, но и в России, где фигура Мазепы традиционно воспринимается негативно из-за анафемы, наложенной на него русской церковью. Усик, будучи прихожанином Украинской православной церкви (УПЦ), ранее являвшейся частью Московского патриархата, подчеркнул сложность этого выбора.

Выбор сабли Ивана Мазепы для демонстрации после боя стал мощным символом не только спортивного триумфа. Это демонстрация культурной идентичности Украины. Этот жест подчеркивает значимость исторической памяти и борьбы за независимость в современном контексте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первых шагах Ивана Мазепы в должности гетмана. Его видели марионеткой Кремля, но он быстро перерос своих "кукольников".