ЗМІ зʼясували чотири ключові пункти можливої угоди про мир в Україні

У ній не йтиметься про території

Обраний президент США Дональд Трамп чітко заявив про свій намір посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Можлива мирна угода може включати чотири ключові пункти.

Про це у своїй статті для Foreign Affairs пише старший політолог аналітичного центру RAND Corporation та експерт з російської політики Семюел Чарап. За його словами, реалістичний мирний план може передбачати:

добре продуману угоду про припинення вогню;

надійні гарантії післявоєнної безпеки для України;

спосіб забезпечення відповідальності за агресію Росії;

заходи зі стабілізації відносин Росії із Заходом.

На думку Чарапа, питання про те, яку територію контролює кожна зі сторін, навряд чи буде вирішуватися за столом переговорів. Він зазначає, що лінія зіткнення, можливо, з деякими невеликими змінами та коригуваннями, залишиться там, де вона є.

"Територіальний контроль, попри те, що він надзвичайно важливий для обох сторін, зрештою не є таким основним питанням, як ці ширші політичні питання. І визнання російських анексій справедливо вважається неможливим кроком як для України, так і для її західних спонсорів", – вважає аналітик.

Можливі гарантії безпеки

Чарап наголосив, що для уникнення відновлення бойових дій, мирна ініціатива США повинна включати заходи для стримування Росії, запевнення України та надання стимулів для обох сторін підтримувати припинення вогню. На його думку, гарантії безпеки для України, які безпосередньо пов’язані з припиненням бойових дій, можуть сприяти досягненню всіх трьох цілей.

"Якщо з майбутньою російською атакою будуть пов’язані значні втрати — чи то через те, що вона спричинить втручання третьої сторони, чи то відплату з боку України, озброєної посиленими засобами стримування, — Москва буде менш мотивованою, щоб її здійснити. І якщо Київ переконається, що його безпека гарантована, він зможе зосередитися на економічному відновленні та демократії, а не на тому, щоб стати гарнізонною державою", — наголошує експерт.

Водночас він не вірить, що Україну приймуть в НАТО, адже Захід дав зрозуміти, що не піде на це, а Росія називала недопущення вступу Києва в Альянс однією з цілей своєї агресії. Проте Чарап наголосив, що США неодноразово брали на себе прямі гарантії безпеки для дружніх країн у постконфліктних ситуаціях.

За його словами, іншим видом гарантії може стати членство України в ЄС. Аналітик нагадав, що Росія вже погодилася не перешкоджати членству України в ЄС під час переговорів у 2022 році.

Контроль за дотриманням режиму припинення вогню

Чарап зазначає, що Україні знадобиться незалежний фактор стримування у вигляді потужних Збройних сил. На його думку, партнери України повинні розглянути, як краще озброїти Київ, щоб забезпечити стійкий мир.

Водночас аналітик не вірить в ідею миротворців, оскільки їх би знадобилося надто багато. Одним з варіантів він вважає встановлення мережі датчиків і камер спостереження, які б моніторили ситуацію. Вочевидь, відповідальною за моніторинг має бути якась третя сторона.

Відповідальність та стимули для Росії

Аналітик вважає важливим запровадження механізми відповідальності, аби порушення режиму тиші мали певну ціну. На його думку, світ має побачити, що агресія проти України призвела до поразки Росії, аби не спокушати інших на такі війни.

"Хоча Путін неминуче заявлятиме про перемогу, коли бойові дії припиняться, у решти світу не повинно складатися враження, що Росія нічого не заплатила за свою агресію. Захід може зберегти певні санкції та експортний контроль як заходи на тривалий термін — або доки Росія повністю не вийде з України", — йдеться у статті.

Водночас експерт вважає, що Росії також знадобляться певні позитивні стимули для виконання врегулювання. Запевнення, що Україна залишатиметься позаблоковою, що іноземні війська та інфраструктура не будуть розгорнуті в Україні, і що можна досягти взаєморозуміння щодо обмежень західної військової допомоги. Стимули також можуть включати часткове пом’якшення санкцій із застереженнями про їх повторне застосування, якщо Росія порушить умови угоди.

Нагадаємо, що стали відомі деталі плану Кіта Келлога, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, щодо заморожування війни в Україні. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії.