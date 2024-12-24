СМИ выяснили четыре ключевых пункта возможного соглашения о мире в Украине

В ней не будет идти речь о территориях

Избранный президент США Дональд Трамп ясно заявил о своем намерении посадить Украину и Россию за стол переговоров. Возможное мирное соглашение может включать четыре ключевых пункта.

Об этом в своей статье для Foreign Affairs пишет старший политолог аналитического центра RAND Corporation и эксперт по российской политике Сэмюэл Чарап. По его словам, реалистический мирный план может предусматривать:

хорошо продуманное соглашение о прекращении огня;

надежные гарантии послевоенной безопасности для Украины;

способ обеспечения ответственности за агрессию России;

меры по стабилизации отношений России с Западом

По мнению Чарапа, вопрос о том, какую территорию контролирует каждая из сторон, вряд ли будет рассматриваться за столом переговоров. Он отмечает, что линия столкновения, возможно, с некоторыми небольшими изменениями и корректировками, останется там, где она находится.

"Территориальный контроль, несмотря на то, что он чрезвычайно важен для обеих сторон, в конце концов, не является таким основным вопросом, как эти более широкие политические вопросы. И признание российских аннексий справедливо считается невозможным шагом как для Украины, так и для ее западных спонсоров", – считает аналитик.

Возможные гарантии безопасности

Чарап подчеркнул, что во избежание возобновления боевых действий мирная инициатива США должна включать меры по сдерживанию России, заверения для Украины и предоставление стимулов для обеих сторон поддерживать прекращение огня. По его мнению, гарантии безопасности для Украины, непосредственно связанные с прекращением боевых действий, могут способствовать достижению всех трех целей.

"Если с будущей российской атакой будут связаны значительные потери — то ли из-за того, что она повлечет вмешательство третьей стороны, то ли возмездия со стороны Украины, вооруженной усиленными средствами сдерживания, — Москва будет менее мотивированной, чтобы ее осуществить. И если Киев убедится, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом обновлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", — отмечает эксперт.

В то же время он не верит, что Украину примут в НАТО, ведь Запад дал понять, что не пойдет на это, а Россия называла недопущение вступления Киева в Альянс одной из целей своей агрессии. Тем не менее Чарап подчеркнул, что США неоднократно брали на себя прямые гарантии безопасности для дружественных стран в постконфликтных ситуациях.

По его словам, другим видом гарантии может стать членство Украины в ЕС. Аналитик напомнил, что Россия уже согласилась не препятствовать членству Украины в ЕС в ходе переговоров в 2022 году.

Контроль соблюдения режима прекращения огня

Чарап отмечает, что Украине понадобится независимый сдерживающий фактор в виде мощных Вооруженных сил. По его мнению, партнеры Украины должны рассмотреть, как лучше вооружить Киев, чтобы обеспечить стабильный мир.

В то же время аналитик не верит в идею миротворцев, поскольку их понадобилось бы слишком много. Одним из вариантов он считает установку сети датчиков и камер наблюдения, которые бы мониторили ситуацию. Очевидно, ответственной за мониторинг должна быть третья сторона.

Ответственность и стимулы для России

Аналитик считает важным введение механизмов ответственности, чтобы нарушения режима тишины имели определенную цену. По его мнению, мир должен увидеть, что агрессия против Украины привела к поражению России, чтобы не соблазнять других на такие войны.

"Хотя Путин неизбежно будет заявлять о победе, когда боевые действия прекратятся, у остального мира не должно складываться впечатление, что Россия ничего не заплатила за свою агрессию. Запад может сохранить определенные санкции и экспортный контроль как меры на длительный срок или пока Россия полностью не выйдет из Украины”, — говорится в статье.

В то же время эксперт считает, что России также понадобятся определенные положительные стимулы для выполнения урегулирования. Уверение, что Украина будет оставаться внеблоковой, что иностранные войска и инфраструктура не будут развернуты в Украине, и что можно достичь взаимопонимания по ограничениям западной военной помощи. Стимулы также могут включать в себя частичное смягчение санкций с оговорками об их повторном применении, если Россия нарушит условия соглашения.

Напомним, что стали известны детали плана Кита Келлога, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, по заморозке войны в Украине. В частности, речь идет о прекращении изоляции России.