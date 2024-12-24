У Кремлі розповіли, коли "точно" почнуться переговори України та Росії

І про умови миру не забули нагадати

Україна та Росія розпочнуть мирні переговори вже наступного року. За словами голови Ради Федерації Валентина Матвієнко, у цьому немає жодних сумнівів.

І в їх основу точно ляжуть попередні вимоги Росії. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на її заяву.

"Я знову висловлюю свою точку зору. Звичайно, наступного року розпочнеться переговорний процес, безумовно. Але переговорний процес, на мій погляд, буде дуже непростим. У будь-яких переговорах потрібно шукати компроміси, але за жорсткого дотримання основних умов, які озвучила Росія", — сказала Матвієнко.

Вона наголосила, що ця основа — стамбульські домовленості, які були зірвані. Саме в них РФ заклала усі свої умови компромісів.

"Від цього ми ні на йоту не відступимо. Решту ми можемо обговорювати в діалозі, шукати компроміси. І ми неодноразово говорили — ми будь-коли готові сісти за стіл переговорів, але те, що ми пройшли з Мінськими угодами — більше повторення не буде", — наголосила Матвієнко.

Нагадаємо, що лідер РФ Володимир Путін готовий говорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом лише на своїх умовах і цьому є пояснення.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можливе досягнення миру в Україні у 2025 році, як це обіцяв Трамп, і що в ці слова вкладає нова адміністрація США.