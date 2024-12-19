Не з Зеленським. Путін сказав, з ким із керівництва України готовий до переговорів щодо війни

Путін сказав, що не визнає Зеленського легітимним президентом

Володимир Путін заявив, що Росія готова вести переговори щодо завершення війни лише з "легітимним керівництвом" України. Таким він президента України Володимира Зеленського не вважає.

Під час прямої лінії очільник РФ наголосив, що наразі визнає легітимними лише Верховну Раду та її голову. Чому — не пояснив. Його слова передають росЗМІ.

За словами Путіна, РФ не висуває попередніх умов для діалогу, проте наполягає на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі у 2022 році, та врахуванні поточної ситуації на фронті.

Щодо президента Володимира Зеленського, то російський лідер зазначив, що погодиться на переговори з ним лише після проведення нових виборів в Україні та отримання "легітимності".

"Якщо хтось візьме участь у виборах та отримає легітимність, ми будемо розмовляти з будь-ким, зокрема із Зеленським", – заявив Путін.

Він додав, що Україна може самостійно організувати внутрішній процес мирного врегулювання, але підписувати угоди РФ погодиться виключно з тими, кого вважає легітимними – Верховною Радою та її головою.

Також раніше "Телеграф" писав, що сказав Путін про підсумки року. Російський президент уже встиг наробити багато гучних заяв.