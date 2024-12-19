Переговори, миротворці, відповідь Путіну та припинення вогню: головні заяви Зеленського на саміті ЄС

Зеленський зробив низку важливих заяв

Володимир Зеленський виступив на саміті ЄС, що відбувається у Брюсселі. На ньому він, зокрема, порушив теми переговорів, припинення вогню та прокоментував заяви Путіна на його прямій лінії.

"Телеграф" зібрав головне з виступу президента. Ознайомитись з його заявами ви можете нижче.

Переговори з РФ

Зеленський хоче участі Європи у переговорах про мир з Росією. За його словами, Україна, як і ЄС, має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи — у єдності.

"Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, стійкого й гарантованого миру", — заявив президент..

На його думку, Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир. Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію.

Миротворці

Україна підтримує ініціативу Франції щодо відправлення миротворців. Київ закликає партнерів долучатися до цих зусиль.

"Для Європи також важливо зробити значний внесок у гарантування безпеки. Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні", — заявив президент.

Припинення вогню

За словами Зеленського, припинення вогню в Україні не буде, допоки Україна не матиме гарантій безпеки та сильної позиції.

"Ми не можемо жити у стані замороженого конфлікту", — наголосив він.

Путін — відморозок

Зеленський назвав Путіна відморозком за його пропозицію щодо "технологічної дуелі" із Заходом.

"Ви бачите з ким ми маємо справу? Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Мовляв, вони вдарять "Орєшніком" по Києву, а Захід нехай дасть ППО і подивимося, що буде. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", — сказав глава держави.

"Стумбульські угоди"

Зеленський відреагував на твердження російського диктатора про існування так званих "стамбульських угод".

"Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок в бік РФ, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Він живе в якомусь своєму світі. У своєму акваріум", — сказав Зеленський.

Війська КНДР

Наразі Росія залучила трохи більше 12 тис. північнокорейських військових.

"Полонених солдатів КНДР поки не було, але відео з убитими ми бачили, фактично всіх — з російськими паспортами, ми все це фіксуємо. Також у нас є відео, де росіяни спалюють їм обличчя, щоб приховати", — розповів президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський підбив підсумки зустрічі з Рютте.