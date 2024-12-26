Як перевірити, чи знаходитеся ви у розшуку ТЦК

Є декілька способів дізнатися, чи людину розшукує військкомат

За порушення правил військового обліку громадяни можуть бути оголошені в розшук. Це стосується як проходження медичного огляду чи уточнення даних, так і безпосереднього призову на службу.

Як дізнатися, що людина в розшуку ТЦК та СП, розповів юрист Ярослав Звоненко адвокатського бюро "Приходько та партнери". За його словами, військовозобов'язані можуть потрапити до списку осіб, які ухиляються від військового обов'язку, за такими підстав:

Неявка на виклик до ТЦК. Якщо людина, яка отримала повістку або інший офіційний виклик, не з’являється у визначений час.

Якщо людина, яка отримала повістку або інший офіційний виклик, не з’являється у визначений час. Ухилення від мобілізації. Неявка після отримання мобілізаційної повістки.

Неявка після отримання мобілізаційної повістки. Зміна місця проживання без повідомлення ТЦК. Обов'язок повідомляти про переїзд закріплений законом.

Обов'язок повідомляти про переїзд закріплений законом. Судові рішення. Якщо суд ухвалив рішення про притягнення особи до відповідальності за ухилення від служби, її можуть оголосити в розшук.

Як перевірити, чи перебуваєте ви в розшуку

Існує кілька способів дізнатися, чи ви у розшуку ТЦК. Найпряміший спосіб — особисто відвідати місцевий центр комплектування. Там можна уточнити, чи є виклики на ваше ім'я або чи перебуваєте ви у розшуку.

Однак, якщо ви дійсно ухиляєтеся, вас можуть затримати або вимагати пояснень на місці.

"Для деяких громадян сам візит до ТЦК та СП може викликати страх чи побоювання через можливе притягнення до відповідальності", — розповідає юрист.

Також ви можете звернутися до правоохоронних органів. Національна поліція може перевірити, чи є ваше ім'я в базі розшуку. Для цього потрібно подати запит із паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Крім цього, ви самі можете перевірити, чи є ви у розшуку ТЦК. Дані про громадян доступні на сайтах державних органів, наприклад, у розділі розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Юрист пояснює, щоб скористатися цим способом, достатньо мати доступ до інтернету і ввести відповідні дані, такі як ім'я, прізвище та рік народження особи .

Це один варіант перевірити статус військовозобов'язаного — звернення до судових органів. У Єдиному реєстрі судових рішень можна знайти інформацію про судові рішення щодо ухилення від мобілізації.

Звоненко радить звернутися до адвоката, якщо інші способи не підходять. За його словами, юристи, які спеціалізуються на військовому праві, можуть перевірити ваш статус через офіційні джерела. Це найбільш безпечний спосіб для тих, хто побоюється наслідків особистих звернень, зазначає правознавець.

Раніше "Телеграф" писав, як знятися з розшуку ТЦК. Юрист пояснив, куди потрібно звертатися та які документи готувати.