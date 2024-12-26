Как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК

Есть несколько способов узнать, разыскивает ли человека военкомат

За нарушение правил воинского учета граждане могут быть объявлены в розыск. Это касается как прохождения медицинского осмотра или уточнения данных, так и непосредственного призыва на службу.

Как узнать, что человек находится в розыске ТЦК и СП, рассказал юрист Ярослав Звоненко адвокатского бюро "Приходько и партнеры". По его словам, военнообязанные могут попасть в список уклоняющихся от воинского долга лиц по следующим основаниям:

Неявка по вызову в ТЦК. Если человек, получивший повестку или другой официальный вызов, не появляется в установленное время.

Если человек, получивший повестку или другой официальный вызов, не появляется в установленное время. Уклонение от мобилизации. Неявка после получения мобилизационной повестки.

Неявка после получения мобилизационной повестки. Смена места жительства без уведомления ТЦК. Обязанность сообщать о переезде, закрепленном законом.

Обязанность сообщать о переезде, закрепленном законом. Судебные решения. Если суд принял решение о привлечении лица к ответственности за уклонение от службы, его могут объявить в розыск.

Как проверить, находитесь ли вы в розыске

Существует несколько способов узнать, в розыске ТЦК ли вы. Самый прямой способ – лично посетить местный центр комплектования. Там можно уточнить, есть ли вызовы на ваше имя или находитесь ли вы в розыске.

Однако, если вы действительно уклоняетесь, вас могут задержать или потребовать пояснений на месте.

"Для некоторых граждан сам визит в ТЦК и СП может вызвать страх или опасения из-за возможного привлечения к ответственности", — рассказывает юрист.

Также вы можете обратиться в правоохранительные органы. Национальная полиция может проверить, есть ли ваше имя в базе розыска. Для этого нужно подать запрос с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Кроме этого, вы сами можете проверить, есть ли вы в розыске ТЦК. Данные о гражданах доступны на сайтах государственных органов, например в разделе розыска Министерства внутренних дел Украины.

Юрист объясняет, чтобы воспользоваться этим способом, достаточно иметь доступ к интернету и ввести соответствующие данные, такие как имя, фамилию и год рождения человека .

Еще один вариант проверить статус военнообязанного – обращение в судебные органы. В Едином реестре судебных решений можно найти информацию о судебных решениях по уклонению от мобилизации.

Звоненко советует обратиться к адвокату, если другие способы не подходят. По его словам, юристы, специализирующиеся на военном праве, могут проверить ваш статус через официальные источники. Это наиболее безопасный способ для тех, кто опасается последствий личных обращений, отмечает правовед.

Ранее "Телеграф" писал, как сняться с розыска ТЦК. Юрист объяснил, куда нужно обращаться и какие документы готовить.