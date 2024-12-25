У ТЦК змушують пройти ВЛК: чи це законно

Юристи розповіли, що не мають права робити представники військкомату

Територіальні центри комплектування (ТЦК) дають направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак представники ТЦК не мають права затримувати, обмежувати свободу громадян або змушувати пройти ВЛК.

Про це розповіли експерти юридичної компанії "INSEININ". Вони пояснили, як діяти військовозобов'язаним у разі примусового направлення на медогляд або незаконного затримання.

За словами юристів, нерідко представники ТЦК намагаються примусити військовозобов'язаних пройти медичний огляд. У випадку відмови, громадянина можуть затримати у приміщенні центру та погрожувати , наприклад, не випускати до моменту згоди на проходження ВЛК .

Юристи нагадують, що право на затримання мають виключно правоохоронні органи, зокрема поліція.

Не можуть направити на ВЛК під час воєнного стану:

чоловіків, які перебувають на обліку як призовники (до 25 років);

людей, виключених із військового обліку (після 60 років);

чоловіків, визнаних непридатними до служби з виключенням із військового обліку (за станом здоров'я).

Правознавці підкреслюють, що будь-який ТЦК на території України має право направляти військовозобов’язаних на ВЛК , незалежно від місця їхнього обліку.

Що робити, якщо вас примушують пройти ВЛК

Експерти пояснюють, що районний ТЦК має законне право направляти військовозобов’язаних на медкомісію для визначення придатності до служби. Відмова від проходження медичного огляду вважається порушенням з боку громадянина. Однак будь-які неправомірні дії представників ТЦК, такі як затримання, застосування сили чи примусове направлення , є незаконними й потребують відповідної юридичної оцінки та реагування.

Юристи радять у випадку примусового направлення на ВЛК:

Вимагати складення протоколу про вчинення адміністративного затримання.

Якщо відбувається незаконне затримання, звернутись до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення представниками ТЦК та СП.

Вимагати складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 210-1 КУпАП.

Зареєструвати скаргу на гарячій лінії Міністерства оборони.

Примус до проходження ВЛК, затримання чи застосування фізичної сили з боку працівників ТЦК є порушенням закону, ще раз підкреслюють юристи.

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