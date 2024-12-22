Є лише один спосіб. Юрист розповів, як знятися з розшуку ТЦК

Після оновлення даних на вас може чекати "сюрприз"

У разі недотримання громадянами призовного віку правил військового обліку їх можуть оголосити у розшук. Для цього існує декілька причин.

Про це розповів юрист практики військового права в ЮК "Приходько і партнери" Ярослав Звоненко, пише РБК-Україна. Він пояснив, як діяти, у випадку, якщо вас оголосили у розшук.

За словами юриста, розшук умовно можна поділити на три види: адміністративний, "внутрішній" в ТЦК та СП та кримінальний. Військовозобов'язані у розшук можуть потрапити на багатьох підставах, що називається "порушенням військового обліку".

У розшук можуть оголосити через неявку по повістці, відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), неоновлення військово-облікових даних, за умови, що ТЦК та СП не могли самостійно взяти інформацію про особу з інших державних реєстрів та інші підстави.

"Це все, що стосується саме адміністративного розшуку або "внутрішнього". Першочергово особа потрапляє у "внутрішній" розшук в ТЦК та СП, де відповідне порушення спочатку заноситься в АІТС "Оберіг" в розділі "Порушення ВО" (ВО – військовий облік)", — пояснив Звоненко.

Наступним кроком є подача звернення від імені начальника ТЦК та СП на голову управління Національної поліції відповідного рівня та регіону, що своєю чергою тягне за собою оголошення в адміністративний розшук, що передбачено статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". За словами юриста, у кримінальний розшук особу можуть оголосити за порушення статті 336 Кримінального кодексу України, що передбачає ухилення особою від мобілізації, а саме після отримання нею повістки на відправку.

"Найшвидший спосіб вирішити проблему — добровільно прийти до відповідного ТЦК. Варто мати із собою документи, які підтверджують вашу особу, і пояснити причини відсутності або неналежного виконання обов'язків. В такому випадку не буде зайвим наперед заручитися підтримкою адвоката, щоб убезпечити себе від незаконних дій ТЦК та СП", — підкреслив Звоненко.

Юрист наголосив, що у разі наявності поважних причин, таких як хвороба або сімейні обставини, потрібно надати підтверджувальні документи (медичні довідки, свідоцтва про смерть близьких тощо). За його словами, якщо оголошення в розшук вважається незаконним, громадянин може оскаржити дії ТЦК та СП у суді. Це особливо актуально, якщо людина не отримувала повістки або мала законне право на відстрочку, або повідомляла ТЦК та СП щодо поважності причини неявки до ТЦК та СП за викликом по повістці.

Раніше "Телеграф" писав, як чоловіку не потрапити у розшук ТЦК. В Україні більшість військовозобов'язаних громадян уже оновили свої дані, адже працюють або навчаються.