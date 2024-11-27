Як в Україні розшукують порушників військового обліку

Якщо громадянин не з'явився по повістці, автоматично створюється постанова

Нещодавно Національна поліція отримала можливість обмінюватися інформацією з реєстром "Оберіг". У Міністерстві оборони повідомляли, що це дозволяє правоохоронцям оперативно отримувати відомості про людей, які порушують правила військового обліку.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла DOU, що поліція не має доступу до реєстру "Оберіг". Ключове нововведення постанови — це перехід на електронну взаємодію між реєстром і Єдиною інформаційною системою МВС.

Черногоренко пояснює, якщо громадянин порушив правила військового обліку або закон про мобілізацію і не з'явився до ТЦК для розгляду адміністративної справи, раніше в територіальному центрі комплектування складали паперовий документ — додаток 20. Цей документ направляли до Нацполіції у вигляді паперової копії або в електронному вигляді (відсканований). Після цього поліція займалася встановленням місцеперебування громадянина, щоб затримати його та доставити до ТЦК.

"Цифровізація не розширює нічиї повноваження, а лиш оптимізує спільну роботу. Паперові дані надсилались до Нацполіції довше та у відносно довільній формі. Наприклад, списком порушників замість індивідуальної інформації про кожного. Це ускладнювало роботу", — розповідає заступниця міністра оборони.

Відповідно до нового алгоритму, керівник ТЦК створює електронний пакет даних через реєстр "Оберіг" . Цей пакет підтверджується кваліфікованим електронним підписом і передається до Нацполіції через систему "Трембіта" та Єдину інформаційну систему МВС.

Наприклад, якщо повістка була сформована автоматично, людина отримала повідомлення, але не з'явилася до ТЦК, протягом трьох днів автоматично створюється постанова про розшук. Постанову підписує начальник ТЦК, після чого інформація передається до Нацполіції.

Що включає електронний пакет даних:

ПІБ, дату народження;

адресу реєстрації чи проживання;

підставу для передачі даних (порушення обліку, мобілізаційних вимог);

контактну інформацію (телефон, email, місце роботи, якщо ці дані доступні в "Оберіг").

У разі неможливості технічної передачі, ТЦК користуватиметься старою процедурою, тобто передаватиме дані у паперовому вигляді.

"Тепер Нацполіція матиме зручний доступ до впорядкованого набору даних щодо кожної людини, яка порушила законодавство. Більше не треба витрачати час на паперову роботу, шукати й синхронізувати інформацію. Розв’язання питань порушення обліку значно пришвидшиться", — підсумували в Міноборони.

Наразі в застосунку "Резерв+" доступні сповіщення про порушення правил військового обліку, проте причини порушення не уточнюються, наприклад, це може бути ігнорування повістки або некоректна адреса місця проживання.

Як зазначила Катерина Черногоренко, найближчим часом у "Резерв+" буде додано функцію, яка дозволить отримувати детальну інформацію. При внесенні даних про порушення оператори ТЦК обов’язково зазначатимуть конкретну причину.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо ви у розшуку ТЦК. Можна звернутися до слідчого, який ініціював розшук, із клопотанням про скасування постанови та припинення статусу, проте є певні ризики.