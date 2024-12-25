Що робити, якщо ваше авто зупинили ТЦК: деякі дії може виконувати лише поліція

Водій має знати про свої права та обов'язки під час зупинки на блокпостах.

В умовах воєнного стану працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) дозволена зупинка транспортних засобів. Розглянемо основні правові аспекти такої ситуації та порядок дій для водіїв.

Українське законодавство чітко регламентує, хто саме має право зупиняти транспортні засоби. Насамперед такі повноваження мають працівники поліції згідно зі статтею 35 Закону України "Про національну поліцію". Також це можуть робити уповноважені працівники ТЦК, але виключно за наявності відповідного наказу коменданта. Додатково право на зупинку транспорту мають особи, визначені Постановою №1456.

При зупинці автомобіля водій має законне право перевірити повноваження представника ТЦК. Для цього необхідно попросити показати службове посвідчення та наказ коменданта про надання повноважень. Також представник ТЦК зобов'язаний пояснити конкретну причину зупинки транспортного засобу.

Законодавство встановлює вичерпний перелік підстав для зупинки транспортних засобів працівниками ТЦК. Серед них: порушення правил дорожнього руху, наявність явних ознак технічної несправності транспортного засобу або інформація про причетність до правопорушень. Без наявності таких підстав зупинка вважається неправомірною.

У випадку доставлення до територіального центру комплектування важливо пам'ятати про свої права. Законодавство забороняє примусовий призов без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо водій відмовляється від проходження ВЛК, це має бути зафіксовано у відповідному протоколі. Громадянин має право надати письмові пояснення та вимагати наявності всіх передбачених законом документів.

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