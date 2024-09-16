Кандидат наук, винахідник та помічник нардепа: що відомо про батька першої леді Олени Зеленської і як він виглядає

Про батьків першої леді дуже мало інформації, проте її батько потрапив до Ради і став більш відомий

Олена Зеленська – важлива постать в українській політиці, яка не мала до цього жодного відношення аж до обрання Володимира Зеленського президентом України. З початку війни особистість першої леді заграла новими фарбами, а інтерес до неї стрімко збільшився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків першої леді Олени Зеленської, як вони виглядають та чим займаються.

Олена Зеленська. Фото: Getty Images

Олена Зеленська — що відомо про її батьків

Перша леді народилася у Кривому Розі та навчалася з майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським у паралельних класах. Однак їхні стосунки почалися вже після школи. Олена Зеленська — з інтелігентної родини, батьки наполягли на тому, щоб вона закінчила університет та здобула серйозну спеціальність — вона за освітою архітектор, хоч і ніколи не працювала у цій сфері.

Про маму Олени Зеленської невідомо практично нічого. Навіть після того, як дочка стала першою леді, її мама не давала інтерв’ю та не з’являлася у світській хроніці. Відомо, що її звуть Ольга Кияшко та що зараз їй 71 рік.

А ось про батька Олени Зеленської трохи все ж таки відомо. Його звуть Володимир Кияшко і він є кандидатом технічних наук та викладачем, також є доцентом кафедри "Залізнична колія та колійне господарство" Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".

Володимир Кияшко, батько Олени Зеленської

У грудні 2019 року вже після того, як Володимир Зеленський став президентом, а його партія посіла місце у Верховній Раді, стало відомо, що батько Олени Зеленської Володимир Кияшко отримав посаду помічника на громадських засадах у народного депутата Олега Бондаренка. На цій посаді батько першої леді опікувався темою переробки промислових відходів на дорожнє покриття.

Як розповів Бондаренко, він познайомився із Володимиром Кияшко вже після виборів. Він нібито сам підійшов до нардепа разом із іншими помічниками та запропонував свою допомогу як помічника-консультанта.

За даними системи YouControl, батько першої леді Володимир Кияшко раніше був керівником ТОВ "Криворіжмонолітбуд" та ТОВ "Техноімпульс", що виготовляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

Також він вважається винахідником — у Базі патентів України Кияшко Володимир Тимофійович значиться автором кількох будівельних конструкцій.

Володимир та Олена Зеленські. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають батьки президента Володимира Зеленського та скільки їм років. Мама інженер, а тато вчений.