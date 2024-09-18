Коротка стрижка та сором’язливий погляд: як виглядала Олена Зеленська до того, як стала першою леді (фото)

Тепер вона набагато впевненіша в собі і розкішна жінка

Перша леді України Олена Зеленська – важлива постать на українській та міжнародній політичній арені. Це зараз вона впевнена у собі й сильна жінка, яка підтримує чоловіка-президента під час війни та гідно представляє нашу країну за кордоном. Однак у молоді роки Олена Зеленська виглядала зовсім інакше.

"Телеграф" вирішив згадати, якою була майбутня перша леді в юності та молодості задовго до політичної кар’єри чоловіка Володимира Зеленського.

Нині Олена Зеленська виглядає так. Фото: Getty Images

Олена Зеленська в молодості — якою вона була

Олена Зеленська у дівоцтві носила прізвище Кияшка. Вона народила у Кривому Розі в інтелігентній родині. У школі вона навчалася у паралельних класах із Володимиром Зеленським, проте, зустрічатися вони почали пізніше. Після школи майбутня перша леді з настанови батьків вступила до Криворізького технічного університету на спеціальність архітектора, який згодом закінчила з відзнакою.

Весілля Володимира та Олени Зеленських

Вже в університеті Олена познайомилася з Володимиром Зеленським, який уже на той час захоплювався КВК. Через 8 років відносин, у 2003 році пара одружилася. Майбутня перша леді так і не працювала за архітектурною спеціальністю, вона разом із чоловіком займалася "Кварталом 95" та стала сценаристом студії.

Володимир та Олена Зеленські в молодості

Володимир та Олена Зеленські з маленькою донькою Сашком

У шлюбі у Володимира та Олени Зеленських народилося двоє дітей — дочка Олександра та син Кирило. До обрання Зеленського президентом його дружина була у тіні чоловіка-коміка, рідко з’являлася у світській хроніці та на шоу-бізнесових тусовках. Однак коли її чоловік виграв вибори, Олена Зеленська змушена була стати публічною персоною. Особливо її роль посилилася під час війни, адже вона часто здійснює закордонні візити та представляє нашу країну на найвищому політичному рівні.

Олена Зеленська із подругами

Зеленські на весіллі Олени Кравець

Зеленські з дочкою на відпочинку

Раніше "Телеграф" розповідав, що родину Зеленських та Олени Кравець об’єднує не лише дружба. Чоловік Кравець хрестив дочку Зеленських, а вона найпершу леді.