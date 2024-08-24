Стильні фасони та орнаменти із змістом: топ-5 наймодніших образів Олени Зеленської у вишиванках (фото)
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Найчастіше Зеленська вибирає вишиванки білого кольору
Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, і по всій країні люди, включаючи багатьох відомих артистів та публічних особистостей, вдяглися у вишиванки, адже це символ нашої єдності та гордості. Модними образами у традиційному українському одязі може похвалитися перша леді України Олена Зеленська, яка давно стала іконою стилю.
"Телеграф" зібрав добірку найкрасивіших елегантних нарядів Олени Зеленської у вишиванках. Ми розповімо, яким брендам віддає перевагу дружина президента.
Стильні образи Олени Зеленської у вишиванках
Під час свого візиту до Вашингтона у липні поточного року перша леді України з’явилася у вишиванці від українського бренду GAPTUVALNYA. Це біла елегантна блузка, прикрашена чорним орнаментом. Її вартість становила 9950 гривень.
На виставку "Ломікамінь. Жіночий спротив у Криму", яка проходила у Києві, Олена Зеленська одягла гарну білу вишиванку з пишними рукавами. Її оздоблювали різноколірні візерунки.
Ще один чарівний образ вона продемонструвала під час поїздки до США та Канади разом із чоловіком. Зеленська для низки заходів обрала вишиванку від бренду Etnodim. Ця біла вишиванка з пишними рукавами коштувала 10 280 гривень та поєднувала прозорі та непрозорі шви.
Прекрасну вишиванку від бренду GAPTUVALNYA за 9500 гривень перша леді України показала минулого року на День Державного Прапора. На ній була сорочка з чорним квітковим орнаментом, а особливостями фасону стали комірець-стійка та довгі зав’язки на шиї.
У 2023 році на День Незалежності Олена Зеленська з’явилася у білій вишиванці ручної роботи з єпископськими рукавами від бренду Gunia Project. За основу її орнаменту обрали мотиви рушників Сумщини.
"Телеграф" писав раніше, що сьогодні, 24 серпня, о 33-й річниці Дня Незалежності України, Олена Зеленська з’явилася в особливій вишиванці. Перша леді обрала сорочку українського модного бренду GUNIA Project, оздоблену монохромною вишивкою.