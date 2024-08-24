Стильні фасони та орнаменти із змістом: топ-5 наймодніших образів Олени Зеленської у вишиванках (фото)

Найчастіше Зеленська вибирає вишиванки білого кольору

Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, і по всій країні люди, включаючи багатьох відомих артистів та публічних особистостей, вдяглися у вишиванки, адже це символ нашої єдності та гордості. Модними образами у традиційному українському одязі може похвалитися перша леді України Олена Зеленська, яка давно стала іконою стилю.

"Телеграф" зібрав добірку найкрасивіших елегантних нарядів Олени Зеленської у вишиванках. Ми розповімо, яким брендам віддає перевагу дружина президента.

Стильні образи Олени Зеленської у вишиванках

Під час свого візиту до Вашингтона у липні поточного року перша леді України з’явилася у вишиванці від українського бренду GAPTUVALNYA. Це біла елегантна блузка, прикрашена чорним орнаментом. Її вартість становила 9950 гривень.

Олена та Володимир Зеленські

На виставку "Ломікамінь. Жіночий спротив у Криму", яка проходила у Києві, Олена Зеленська одягла гарну білу вишиванку з пишними рукавами. Її оздоблювали різноколірні візерунки.

Олена Зеленська у вишиванці з різнокольоровим візерунком

Ще один чарівний образ вона продемонструвала під час поїздки до США та Канади разом із чоловіком. Зеленська для низки заходів обрала вишиванку від бренду Etnodim. Ця біла вишиванка з пишними рукавами коштувала 10 280 гривень та поєднувала прозорі та непрозорі шви.

Олена Зеленська, Фото: Getty Images

Прекрасну вишиванку від бренду GAPTUVALNYA за 9500 гривень перша леді України показала минулого року на День Державного Прапора. На ній була сорочка з чорним квітковим орнаментом, а особливостями фасону стали комірець-стійка та довгі зав’язки на шиї.

Олена Зеленська у вишиванці від бренду GAPTUVALNYA

У 2023 році на День Незалежності Олена Зеленська з’явилася у білій вишиванці ручної роботи з єпископськими рукавами від бренду Gunia Project. За основу її орнаменту обрали мотиви рушників Сумщини.

Олена та Володимир Зеленські у вишиванках

"Телеграф" писав раніше, що сьогодні, 24 серпня, о 33-й річниці Дня Незалежності України, Олена Зеленська з’явилася в особливій вишиванці. Перша леді обрала сорочку українського модного бренду GUNIA Project, оздоблену монохромною вишивкою.