"Заспокоює спорт": перша леді України розповіла, як долає стрес на тривогу

Долати негатив Олені Зеленській допомагають регулярні заняття спортом

Дружина президента Володимира Зеленського — Олена Зеленська – нещодавно розповіла про обов’язки першої леді. А також повідомила, що навчилась долати відчуття тривожності, яке часто виникає під час війни.

В новому епізоді подкасту "Ти як?" Зеленська повідомила, що відчуває як раціональну, так і ірраціональну тривогу. Проте вона навчилася контролювати ситуацію, аби не впадати в депресивні стани.

Олена Зеленська регулярно займається спортом

"Я вже для себе зрозуміла, що в мене є два типи тривожності. Перший, коли я, у принципі, розумію, чому я тривожуся. Наприклад, коли на мене очікує якась подія, перед якою я хвилююся, і я маю до неї готуватися. Тобто це така раціональна тривога. І є ірраціональна тривога. Просто щось на душі погано. І в такий момент я ставлю собі запитання, чи можу я щось зробити, щоб стало краще. Тому в першому випадку я просто починаю готуватися до події. Я розумію, що, якщо буду займатися прокрастинацією, як це іноді в мене трапляється, буде ще гірше. Я буду страждати до останнього, і ці страждання ніколи не припиняться. Щоб припинити страждання, треба максимум зробити для того, щоб заспокоїтися, підготуватися до події".

Заглушити негатив Олені Зеленській допомагають регулярні заняття спортом, якому вона приділяє багато часу.

"Заспокоює спорт. Намагалася практикувати медитацію. Потрібно більше практики, поки я не відчула такої чудодійної сили. Але знаю, що воно має прийти, коли я буду продовжувати. Тут уже у випадку, коли я не можу собі дати ради, фізично треба із цим щось робити", – резюмувала Олена.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська відвідала символічну виставку "Ломикамінь". На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України.