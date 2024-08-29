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Небесний їй личить: Олена Зеленська зачарувала образом у стильному костюмі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Олена Зеленська у синьому костюмі викликала фурор на заході Новина оновлена 29 серпня 2024, 21:45
Олена Зеленська у синьому костюмі викликала фурор на заході. Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді країни викликала фурор

Дружина президента України Олена Зеленська знову довела, що почуття стилю та доречності – це її сильна сторона. Перша леді вкотре похвалилася розкішним образом після появи на святі до Дня Незалежності 2024 у вишиванці українського бренду.

Олена Зеленська викликала фурор під час виступу на заході, присвяченому ментальному здоров’ю українців під час російсько-української війни. Нові фотографії із робочої зустрічі були опубліковані на офіційних сторінках.

Так, перша Леді України "засвітила" модний костюм синього кольору. Попри строгість фасону, Олені Зеленській вдалося поєднати офісний стиль та ніжні акценти з небесним відтінком.

Олена Зеленська у костюмі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Свій аутфіт 46-річна дружина глави держави доповнила золотими сережками у формі квітки. Свої нігті Зеленська прикрасила французьким трендовим манікюром.

Олена Зеленська у синьому костюмі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, що нещодавно перша леді побувала у Туреччині. Олена Зеленська обрала для заходу костюм блакитного кольору з білою хусткою.

У липні дружина президента України відвідала "Охматдит" після обстрілу 8 липня. На зустріч із постраждалими дітьми Зеленська прийшла у чорному костюмі та білій сорочці.

Теги:
#Мода #Стиль #Костюм #Олена Зеленська