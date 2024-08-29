Небесний їй личить: Олена Зеленська зачарувала образом у стильному костюмі (фото)

Перша леді країни викликала фурор

Дружина президента України Олена Зеленська знову довела, що почуття стилю та доречності – це її сильна сторона. Перша леді вкотре похвалилася розкішним образом після появи на святі до Дня Незалежності 2024 у вишиванці українського бренду.

Олена Зеленська викликала фурор під час виступу на заході, присвяченому ментальному здоров’ю українців під час російсько-української війни. Нові фотографії із робочої зустрічі були опубліковані на офіційних сторінках.

Так, перша Леді України "засвітила" модний костюм синього кольору. Попри строгість фасону, Олені Зеленській вдалося поєднати офісний стиль та ніжні акценти з небесним відтінком.

Свій аутфіт 46-річна дружина глави держави доповнила золотими сережками у формі квітки. Свої нігті Зеленська прикрасила французьким трендовим манікюром.

Нагадаємо, що нещодавно перша леді побувала у Туреччині. Олена Зеленська обрала для заходу костюм блакитного кольору з білою хусткою.

У липні дружина президента України відвідала "Охматдит" після обстрілу 8 липня. На зустріч із постраждалими дітьми Зеленська прийшла у чорному костюмі та білій сорочці.