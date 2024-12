Яркие костюмы и необычные вышиванки: 10 стильных образов Елены Зеленской за 2024 год (фото)

Супруга президента Украины зачастую предпочитает брючные костюмы

Первая леди Украины Елена Зеленская обладает безупречным вкусом, поэтому каждый ее выход в свет вызывает овации, ведь супруга президента давно закрепила за собой статус "иконы стиля". При выборе нарядов Елена Зеленская делает акцент на классику, строгость и изысканность.

"Телеграф" собрал подборку лучших нарядов первой леди Украины за 2024 год. Основную часть ее гардероба составляет одежда украинских дизайнеров.

Лучшие образы Елены Зеленской за 2024 год

Вышиванка с черным орнаментом

Елена Зеленская в День вышиванки, который ежегодно отмечается 16 мая, трогательно поздравила граждан с праздником и показалась в традиционной украинской одежде. Первая леди выбрала вышиванку бренда GAPTUVALNYA белого цвета с пышными рукавами. Свой образ она дополнила черной прямой юбкой.

Элегантное черное-белое платье

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой совершили визит в США, где посетили прием по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. Для светского вечера первая леди выбрала элегантное черно-белое платье бренда The COAT by Katya Silchenko, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой look Зеленская дополнила белыми туфлями-лодочками на среднем каблуке.

Фото: Getty Images

Стильный костюм голубого цвета

Первая леди Украины присутствовала на церемонии спуска на воду многоцелевого корабля класса корвет "Гетман Иван Выговский" в Стамбуле (Турция). Для мероприятия Зеленская выбрала брючный костюм голубого цвета от украинского дизайнера Ивана Фролова. Ее лацкан был украшен платком в петлице, а брюки строгого кроя дополнены разрезами.

Ярко-синий брючный костюм

В августе Елена Зеленская восхитила стильным аутфтом на рабочей встрече с региональными командами, которые внедряли программу ментального здоровья "Ти як?". Жена президента была в ярко-синем костюме, который состоял из широких брюк и жакета на запах. Талию Зеленская подчеркнула тонким коричневым ремешком.

Белоснежный костюм-тройка

Шикарный look супруга президента продемонстрировала на Саммите первых леди и джентльменов 2024 года. На мероприятии Зеленская была в белоснежном брючном костюме-тройке. Ее жакет по боках имел интересную деталь — удлиненный лацкан с правой стороны.

Кремовая вышиванка с брюками-палаццо

Первая леди Украины была с рабочим визитом в Португалии и присутствовала на открытии украинской книжной полки в библиотеке Кашкайш. Елена Зеленская в очередной раз восхитила нарядом, который состоял из кремовой вышиванки с пышными рукавами и черных брюк-палаццо.

Костюм изумрудного цвета

В октябре Елена Зеленская приняла участие в мероприятии "Моменты устойчивости ежедневно" в аэропорту Борисполь, где продемонстрировала новый яркий образ. Первая леди появилась в брючном костюме изумрудного цвета, который дополнила блузой молочного оттенка.

Вышиванка с изысканным воротником

Для визита в украинскую школу в Любляне жена президента Украины выбрала красивую белую вышиванку бренда EMBR с изысканным воротником с флористическим орнаментом. Стильный верх Зеленская сочетала с черными брюками и белым поясом.

Бордовый костюм-двойка

В Словении на рабочей встрече первая леди Украины появилась в элегантном костюме-двойке бордового цвета, который является одним из самых модных в этом сезоне. Елена Зеленская дополнила образ блузой шоколадного оттенка с ярко-голубыми вкраплениями и красивой брошкой.

Черный костюм с поясом-шнурком

Жена президента подвела итоги проекта "Украинской книжной полки" и предстала в деловом черном костюме, который состоял из жакета на запах и широких брюк. Аутфит Зеленская подчеркнула шнурком-поясом, аккуратной прической и минималистическими серьгами.

"Телеграф" писал ранее о самых модных образах Елены Зеленской в вышиванках. Первая леди предпочитает стильные фасоны и орнаменты со смыслом.