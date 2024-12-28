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Яркие костюмы и необычные вышиванки: 10 стильных образов Елены Зеленской за 2024 год (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Елена Зеленская — лучшие образы первой леди Украины за 2024 год Новость обновлена 28 декабря 2024, 15:44
Елена Зеленская — лучшие образы первой леди Украины за 2024 год. Фото Фото Getty Images

Супруга президента Украины зачастую предпочитает брючные костюмы

Первая леди Украины Елена Зеленская обладает безупречным вкусом, поэтому каждый ее выход в свет вызывает овации, ведь супруга президента давно закрепила за собой статус "иконы стиля". При выборе нарядов Елена Зеленская делает акцент на классику, строгость и изысканность.

"Телеграф" собрал подборку лучших нарядов первой леди Украины за 2024 год. Основную часть ее гардероба составляет одежда украинских дизайнеров.

Лучшие образы Елены Зеленской за 2024 год

Вышиванка с черным орнаментом

Елена Зеленская в День вышиванки, который ежегодно отмечается 16 мая, трогательно поздравила граждан с праздником и показалась в традиционной украинской одежде. Первая леди выбрала вышиванку бренда GAPTUVALNYA белого цвета с пышными рукавами. Свой образ она дополнила черной прямой юбкой.

Элегантное черное-белое платье

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой совершили визит в США, где посетили прием по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. Для светского вечера первая леди выбрала элегантное черно-белое платье бренда The COAT by Katya Silchenko, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой look Зеленская дополнила белыми туфлями-лодочками на среднем каблуке.

Фото: Getty Images

Стильный костюм голубого цвета

Первая леди Украины присутствовала на церемонии спуска на воду многоцелевого корабля класса корвет "Гетман Иван Выговский" в Стамбуле (Турция). Для мероприятия Зеленская выбрала брючный костюм голубого цвета от украинского дизайнера Ивана Фролова. Ее лацкан был украшен платком в петлице, а брюки строгого кроя дополнены разрезами.

Ярко-синий брючный костюм

В августе Елена Зеленская восхитила стильным аутфтом на рабочей встрече с региональными командами, которые внедряли программу ментального здоровья "Ти як?". Жена президента была в ярко-синем костюме, который состоял из широких брюк и жакета на запах. Талию Зеленская подчеркнула тонким коричневым ремешком.

Белоснежный костюм-тройка

Шикарный look супруга президента продемонстрировала на Саммите первых леди и джентльменов 2024 года. На мероприятии Зеленская была в белоснежном брючном костюме-тройке. Ее жакет по боках имел интересную деталь — удлиненный лацкан с правой стороны.

Кремовая вышиванка с брюками-палаццо

Первая леди Украины была с рабочим визитом в Португалии и присутствовала на открытии украинской книжной полки в библиотеке Кашкайш. Елена Зеленская в очередной раз восхитила нарядом, который состоял из кремовой вышиванки с пышными рукавами и черных брюк-палаццо.

Костюм изумрудного цвета

В октябре Елена Зеленская приняла участие в мероприятии "Моменты устойчивости ежедневно" в аэропорту Борисполь, где продемонстрировала новый яркий образ. Первая леди появилась в брючном костюме изумрудного цвета, который дополнила блузой молочного оттенка.

Вышиванка с изысканным воротником

Для визита в украинскую школу в Любляне жена президента Украины выбрала красивую белую вышиванку бренда EMBR с изысканным воротником с флористическим орнаментом. Стильный верх Зеленская сочетала с черными брюками и белым поясом.

Бордовый костюм-двойка

В Словении на рабочей встрече первая леди Украины появилась в элегантном костюме-двойке бордового цвета, который является одним из самых модных в этом сезоне. Елена Зеленская дополнила образ блузой шоколадного оттенка с ярко-голубыми вкраплениями и красивой брошкой.

Черный костюм с поясом-шнурком

Жена президента подвела итоги проекта "Украинской книжной полки" и предстала в деловом черном костюме, который состоял из жакета на запах и широких брюк. Аутфит Зеленская подчеркнула шнурком-поясом, аккуратной прической и минималистическими серьгами.

"Телеграф" писал ранее о самых модных образах Елены Зеленской в вышиванках. Первая леди предпочитает стильные фасоны и орнаменты со смыслом.

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