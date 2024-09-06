Олена Зеленська вперше за довгий час змінила зачіску (фото)

У новому образі перша леді має дуже осяяний вигляд

Дружина президента України Олена Зеленська вперше за довгий час оновила свою зачіску. Перша леді, яка нещодавно зачарувала стильними діловим аутфітом, у новому іміджі має дуже ніжний зовнішній вигляд.

Нові світлини були опубліковані на офіційних сторінках Зеленської у соцмережах. Знімки першої леді України з новою зачіскою були зроблені під час її розмови з вдовою сенатора Джона Маккейна — великим другом України, який помер у серпні 2018 року.

Зазвичай Олена Зеленська робить проділ волосся набік, але цього разу 46-річна перша леді зробила його посередині голови. Така невеличка зміна перетворила образ жінки на ніжний та осяяний.

"Так само як її чоловік, пані Маккейн послідовно підтримує Україну. Однією з перших відвідувала українських біженців, які щойно перетнули європейські кордони, рятуючись від Росії в березні 2022 року", — розповіла Зеленська.

Який вигляд Олена Зеленська мала раніше

Лиш днями дружина Володимира Зеленського показувала, як можна стильно носити бокову укладку. Така зачіска добре підходить лукам у діловому стилі.

Нагадаємо, що перша леді України нещодавно показалась у розкішному костюмі небесного відтінку. А на День Незалежності Зеленська одягла вишиванку українського бренду GUNIA Project.