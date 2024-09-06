Олена Зеленська вперше за довгий час змінила зачіску (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У новому образі перша леді має дуже осяяний вигляд
Дружина президента України Олена Зеленська вперше за довгий час оновила свою зачіску. Перша леді, яка нещодавно зачарувала стильними діловим аутфітом, у новому іміджі має дуже ніжний зовнішній вигляд.
Нові світлини були опубліковані на офіційних сторінках Зеленської у соцмережах. Знімки першої леді України з новою зачіскою були зроблені під час її розмови з вдовою сенатора Джона Маккейна — великим другом України, який помер у серпні 2018 року.
Зазвичай Олена Зеленська робить проділ волосся набік, але цього разу 46-річна перша леді зробила його посередині голови. Така невеличка зміна перетворила образ жінки на ніжний та осяяний.
"Так само як її чоловік, пані Маккейн послідовно підтримує Україну. Однією з перших відвідувала українських біженців, які щойно перетнули європейські кордони, рятуючись від Росії в березні 2022 року", — розповіла Зеленська.
Який вигляд Олена Зеленська мала раніше
Лиш днями дружина Володимира Зеленського показувала, як можна стильно носити бокову укладку. Така зачіска добре підходить лукам у діловому стилі.
Нагадаємо, що перша леді України нещодавно показалась у розкішному костюмі небесного відтінку. А на День Незалежності Зеленська одягла вишиванку українського бренду GUNIA Project.