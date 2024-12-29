Як відключатимуть світло у понеділок: графіки на 30 грудня

Енергетики працюють над усуненням проблем в енергосистемі

У понеділок, 30 грудня, в Україні діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго". Для побутових споживачів відключатимуть електрику за такими графіками:

08:00 – 17:00 – одна черга відключень.

Для бізнесу та промисловості відключення світла відбуватимуться за такими графіками:

08:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Енергетики працюють над усуненням пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури України після масованої ракетної та дронової атаки російських військ 25 грудня. Українців традиційно попередили про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні України потрібно дізнаватися на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах. Громадяни України також закликали не включати до мережі кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком. Необхідність економного споживання електроенергії в Україні поки що зберігається.

Як повідомлялося раніше, в "Укренерго" прогнозували, що відключення світла взимку будуть, але гуманітарної катастрофи через це не відбудеться.