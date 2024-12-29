Как будут отключать свет в понедельник: графики на 30 декабря

Энергетики работают над устранением проблем в энергосистеме

В понедельник, 30 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Для бытовых потребителей отключать электричество будут по таким графикам:

08:00 – 17:00 – одна очередь отключений.

Для бизнеса и промышленности отключения света будут происходить по таким графикам:

08:00 – 19:00 – применение графиков ограничения мощности.

Энергетики работают над устранением повреждений объектов энергетической инфраструктуры Украины после массированной ракетной и дроновой атаки российских войск 25 декабря. Украинцев традиционно предупредили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе Украины нужно узнавать на официальных сайтах и страницах облэнерго в соцсетях. Граждан Украины также призвали не включать в сеть несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику. Необходимость экономного потребления электроэнергии в Украине пока еще сохраняется.

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" давали прогноз о том, что отключения света зимой будут, но гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.