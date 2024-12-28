Відразу в кількох областях України ввели екстрені відключення світла

Енергетики продовжують ліквідувати наслідки масштабної російської атаки 25 грудня

У суботу, 28 грудня, у Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях запровадили екстрені відключення світла. У цьому випадку графіки відключення світла не діють.

Причиною цього стало масштабне пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ по території України на Різдво.

Так, у Дніпропетровському обленерго повідомили споживачам про те, що за вказівкою "Укренерго" були введені екстрені відключення.

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас зараз є, щоб допомогти стабілізувати систему", — ідеться в повідомленні.

На території Сумщини з 15:00 до 18:00 застосовуються графіки аварійних відключень (знеструмлено 1 і 2 черги).

У Полтавжі ввели графіки аварійних відключень з 15:00 до 18:00 в обсязі двох черг.

При цьому українцям нагадали, що енергосистема продовжує відновлюватися після тринадцяти масованих атак росіян з початку цього року. Необхідність економного споживання електроенергії поки що зберігається.

"Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах продовжуються. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, а відповідно — можливі зміни й в застосуванні заходів обмеження.

"Актуальний графік відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті або офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", — наголошують в "Укренерго".

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.

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Раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.