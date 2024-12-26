Обсягу генерації недостатньо? Експерт розповів, скільки триватимуть відключення світла

Проблеми з енергетикою в Україні спостерігатимуться ще кілька років

В Україні відключення світла, спричинені російськими ударами по об’єктах енергетики, відбуватимуться від двох до трьох років.

Про це в ефірі "Київ-24" заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, зараз в Україні не залишилося достатнього обсягу генерації електроенергії.

Навіть якщо відновлення знищених об’єктів критичної інфраструктури відбуватиметься максимально успішно, певні обмеження спостерігатимуться в Україні ще за певний період часу, заявив Харченко.

"Нормальною є ситуація коли за температури -5 градусів і нижче в нас є обмеження. В нас просто фізично не залишилося достатнього обсягу генерації в країні. Тому будемо готові, що з обмеженням нам найближчі 2-3 роки треба дружити і пам'ятати, що вони можуть повернутися буквально в будь-який момент", — зазначив експерт.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що блекауту в Україні не буде. Енергетики знають, що робити та як захищати енергосистему, запевнив експерт.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, проблеми з електропостачанням є також і в Росії. Після атаки дронів 25 грудня зникло світло в деяких населених пунктах Бєлгородської області.