"Ми знаємо": чи буде блекаут взимку цього року, розповіли в "Укренерго"

Легко точно не буде

Українські енергетики прогнозують важку зиму цього року на тлі регулярних обстрілів енергетичних систем та тривалих відключень світла. Проте гуманітарної катастрофи, якої всі бояться, скоріш за все не буде.

Про це розповів ВВС керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, зима 2022-2023 років була дуже складною, адже тоді Україна не мала такої кількості установок ППО, трансформаторів тощо.

І попри це Україна впоралась. Зима минула з епізодичними знеструмленими, але без тотальних і тривалих блекаутів. На думку Кудрицького, "Укренерго" не може сказати, що тоді замерзла вся країна чи не працювала каналізація.

Відповідаючи на питання про те, чи буде зима цього року гуманітарною катастрофою керівник "Укренерго" наголосив: "Я на цьому посту, в тому числі для того, щоб її не допустити. Тому я не можу погодитися з цим прогнозом. Але можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде".

За словами Кудрицького, взимку 2024-2025 українців очікує багато випробувань, а, в першу чергу, це торкнеться енергетиків та систем ППО. Водночас якихось апокаліптичних сценаріїв може і не бути. "Укренерго" докладе максиму зусиль, аби не допустити блекаут.

"Ми в "Укренерго" навчилися протидіяти тактиці ворога, коли бачимо, як вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують. І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати", — каже Кудрицький.

Голова енергетичної компанії запевнив, що енергетики відновлюватимуть усе, що буде пошкоджено. І, за його словами, вже помітні значні успіхи у швидкості ліквідації ударів по енергетиці. Так працівники "Укренерго" можуть повністю демонтувати, обслужити, перепідключити та встановити на нове місце величезний магістральний трансформатор за 20 днів. Він заживлює 200-300 тисяч сімей.

Раніше на таку роботу українські енергетики витрачали 50-60 днів, а європейські — 3-4 місяці.

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