Ви точно їх не чули. ТОП 5 забутих українських слів про зиму
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Їх у повсякденному житті не почути
В українській мові існує багато милозвучних та етнічних слів, проте деякі з них вже забуті і рідко зустрічаються у вимові. Серед них є ті, що пов'язані з зимою і зараз стануть у пригоді.
Як зазначив тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в Instagram, милозвучні лексеми про зиму, якими вже давно не користуються, допоможуть покращити вимову.
Які зимові слова давно забули:
- Лагомини – ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни".
- Віхола – завірюха, метелиця, хуртовина.
- Припай – крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера.
- Леліти – виблискувати, блищати, відбивати промені світла.
- Омелюх – зимовий птах ряду горобцеподібних із яскравим оперенням.
Як наголосив Мацьопа, ці слова можна зустріти у творах українських письменників. До прикладу: "Така віхола крутить, що світку не видно. (Коцюбинський)", "Далеко, далеко на самім горизонті леліло опалове світло — одблиск сонця. (Леся Українка)".
Нагадаємо, що українською не правильно казати "протвінь", адже існує кілька влучних відповідників. До прикладу, деко.
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