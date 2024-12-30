Ви точно їх не чули. ТОП 5 забутих українських слів про зиму

Їх у повсякденному житті не почути

В українській мові існує багато милозвучних та етнічних слів, проте деякі з них вже забуті і рідко зустрічаються у вимові. Серед них є ті, що пов'язані з зимою і зараз стануть у пригоді.

Як зазначив тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа на своїй сторінці в Instagram, милозвучні лексеми про зиму, якими вже давно не користуються, допоможуть покращити вимову.

Які зимові слова давно забули:

Лагомини – ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни".

– ласощі та солодощі, є ще одна форма "легуміни". Віхола – завірюха, метелиця, хуртовина.

– завірюха, метелиця, хуртовина. Припай – крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера.

– крига, яка міцно примерзла до берегів річки чи озера. Леліти – виблискувати, блищати, відбивати промені світла.

– виблискувати, блищати, відбивати промені світла. Омелюх – зимовий птах ряду горобцеподібних із яскравим оперенням.

Як наголосив Мацьопа, ці слова можна зустріти у творах українських письменників. До прикладу: "Така віхола крутить, що світку не видно. (Коцюбинський)", "Далеко, далеко на самім горизонті леліло опалове світло — одблиск сонця. (Леся Українка)".

Нагадаємо, що українською не правильно казати "протвінь", адже існує кілька влучних відповідників. До прикладу, деко.

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