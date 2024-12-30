Не помилитесь: як правильно говорити про свій заробіток українською
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Це питання стилістичних уподобань
Українська мова — невичерпна скарбниця, що тішить нас багатством синонімів, відтінків значень та можливостей висловити думку. Інколи ця розкіш породжує сумніви: як правильно сказати? Сьогодні розберемося з поширеним запитанням — "зарплата" чи "зарплатня".
"Телеграф" розповість, як правильно вживати ці слова. Та чи не є вони помилковими.
В українській мові обидва варіанти — "зарплата" і "зарплатня" — є правильними та рівноцінними. Це синоніми, які можна використовувати залежно від контексту та особистих уподобань.
"Зарплата" — це скорочення від словосполучення "заробітна плата", яке є офіційним терміном і найчастіше використовується в діловому мовленні, документах та офіційних текстах.
"Зарплатня" — питомо українське слово, утворене за допомогою суфікса -н-. Його частіше можна почути в розмовному мовленні. Обидва слова мають однакове значення і можуть вживатися в усіх відмінках.
Приклади вживання:
- "Він отримав зарплату за грудень"
- "Її зарплатня значно зросла цього року"
- "Виплата зарплати відбувається двічі на місяць"
- "Розмір зарплатні залежить від досвіду роботи"
Варто зазначити, що в офіційно-діловому стилі найдоречнішим є використання повного терміну "заробітна плата". Наприклад, у трудових договорах, наказах та інших документах пишуть саме так.
Отже, вибір між словами "зарплата" і "зарплатня" — це питання стилістичних уподобань, а не правильності чи помилковості.
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