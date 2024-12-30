Не помилитесь: як правильно говорити про свій заробіток українською

Це питання стилістичних уподобань

Українська мова — невичерпна скарбниця, що тішить нас багатством синонімів, відтінків значень та можливостей висловити думку. Інколи ця розкіш породжує сумніви: як правильно сказати? Сьогодні розберемося з поширеним запитанням — "зарплата" чи "зарплатня".

"Телеграф" розповість, як правильно вживати ці слова. Та чи не є вони помилковими.

В українській мові обидва варіанти — "зарплата" і "зарплатня" — є правильними та рівноцінними. Це синоніми, які можна використовувати залежно від контексту та особистих уподобань.

"Зарплата" — це скорочення від словосполучення "заробітна плата", яке є офіційним терміном і найчастіше використовується в діловому мовленні, документах та офіційних текстах.

"Зарплатня" — питомо українське слово, утворене за допомогою суфікса -н-. Його частіше можна почути в розмовному мовленні. Обидва слова мають однакове значення і можуть вживатися в усіх відмінках.

Приклади вживання:

"Він отримав зарплату за грудень"

"Її зарплатня значно зросла цього року"

"Виплата зарплати відбувається двічі на місяць"

"Розмір зарплатні залежить від досвіду роботи"

Варто зазначити, що в офіційно-діловому стилі найдоречнішим є використання повного терміну "заробітна плата". Наприклад, у трудових договорах, наказах та інших документах пишуть саме так.

Отже, вибір між словами "зарплата" і "зарплатня" — це питання стилістичних уподобань, а не правильності чи помилковості.

Раніше "Телеграф" писав, як кухонний предмет для випікання називати українською.