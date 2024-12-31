Як напередодні Нового року виглядає Оріхів, який постійно обстрілюють росіяни (відео)

Попри значні руйнування, у місті прибрано

Місто Оріхів Запорізької області, яке регулярно обстрілюють російські окупанти, майже зруйноване. Звідси до лінії фронту всього близько 8 кілометрів, а росіяни намагаються просуватись у напрямку міста.

У мережі з'явилося відео з Оріхова. На ньому жінка показала, як зараз виглядає середмістя станом на 30 грудня.

Біля центральної площі міста навіть встановлено імпровізовану новорічну ялинку. Її прикрасили гірляндами та новорічними іграшками. Хто саме встановив дерево, авторка відео не уточнює.

Також на відео можна побачити, що біля площі зруйновані чи пошкоджені всі будинки. Проте помітно, що на вулицях прибрано. Сміття відсутнє і на тротуарах, і на проїзній частині. Крім того, прибрано навіть на газонах.

Що відомо про Оріхів

Це місто є адміністративним центром Оріхівської міської громади Пологівського району Запорізької області. У 2021 році населення міста становило понад 14 тисяч осіб.

Оріхів на мапі

У березні 2022 року російські війська намагалися наступати у напрямку Оріхова. Протягом березня-квітня окупанти завдавали потужних артилерійських і авіаційних ударів по населеному пункту, проте місто захоплено не було. Дотепер ворог його регулярно обстрілює.

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