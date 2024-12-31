Украинцы трогательно поздравили оккупированные города: новогодний флешмоб вирусится в сети (фото)

Данный флешмоб — это напоминание, что люди в оккупации важны для каждого из нас

В сети запустили флешмоб под названием "Празднуем по украинскому времени". Люди поддерживают новогодними открытками тех, кто остался на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". Отмечается, что данный флешмоб — это напоминание, что люди в оккупации важны. Они сопротивляются и ждут возвращения Украины.

"Мы очень умилены уровнем поддержки, понимания и любви, которые показывают люди, участвуя во флешмобе "Празднуем по украинскому времени", — говорится в сообщении.

На новогодних открытках украинцы упоминают такое города как Новая Каховка, Горловка, Ялта, Геническ, Кременная, Бердянск и другие.

Примечательно, что все открытки сделаны своими руками. Авторы сфотографировали их на фоне улиц своих родных городов и опубликовали эти фото в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят новогодние елки, которые россияне установили во временно оккупированных украинских городах.