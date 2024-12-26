Свято на кістках. Як виглядають новорічні ялинки на окупованих територіях України (фото)

У мережі вже з’явилися фотографії цих "творів мистецтв"

Настав час різдвяно-новорічних свят і на тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються щосили створювати атмосферу радості та "нормального" життя. Ось тільки навіть їх ялинки відбивають весь "русский мир" повною мірою.

"Телеграф" вирішив зібрати добірку фото новорічних ялинок, які встановили росіяни на тимчасово захоплених територіях нашої країни. Кожна з них виглядає гіршою за попередню, хоча самі росіяни хваляться ними в соцмережах і вважають, що встановили чи не твори мистецтва.

Ялинка в Авдіївці

"Головник" окупованої частини Донецької області Денис Пушилін похвалився, що привіз жителям Авдіївки новорічну ялинку. Примітно, що її встановили та прикрасили на тлі зруйнованих російськими військовими будинків.

Маріуполь

У Маріуполі росіяни також встановили головну ялинку. У соцмережах пишуть, що електрики не вистачило, щоб увімкнути це новорічне дерево. Однак зробити це вже було необхідно, а тому в частині будинків просто відключили світло. А на ялинки таки вистачило.

У мережі також публікують фото для порівняння, як Маріуполь святкував новорічні свята до окупації.

Мелітополь

Головна ялинка в окупованому місті виглядає так:

Лисичанськ

На центральній площі Лисичанська на Луганщині росіяни встановили новорічну ялинку. У соцмережах її, природно, одразу розкритикували.

Фото: ЧасПік

Сіверськодонецьк

До Дня Святого Миколая росіяни відкрили ялинку в окупованому Сіверськодонецьку.

Фото: ЧасПік

Алчевськ

В Алчевську на Луганщині росіяни встановили кілька ялинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав Маріуполь під окупацією на новорічні свята у 2023 році.