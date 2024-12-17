Сталін на ялинці та Бармалєй-ліберал. У Росії дітям влаштували особливе новорічне свято (відео)

Цікаво, чи батьки цих дітей в курсі, що вони беруть участь у таких новорічних ранках.

Пропаганда у Росії виходить на новий рівень. У місті Барнаул відбувся дуже незвичайний дитячий новорічний ранок. Замість звичного новорічного дерева у Росії ялинка була прикрашена портретом Сталіна, а діти вигукували фрази, сенс яких вони, мабуть, не розуміють.

Результатом дійства поділились голова місцевого "Сталін-центру" Сергій Матасов та депутат Людмила Цивільєва. Відповідні відео опубліковані в місцевих пабліках.

Захід провели у місцевому "Сталінському центрі", його назва була "Сталінська Ялинка-2025". Діти, самі того не усвідомлюючи, стали учасниками театралізованої постановки з яскраво вираженим політичним підтекстом.

Захід відвідали 20 дітей, які прикрашали ялинку власноруч виготовленими іграшками. На святі були присутні традиційні персонажі — Снігуронька та Дід Мороз, але з неочікуваним сценарним поворотом.

Під час дійства Снігуронька запропонувала дітям визначитися щодо персонажа на ім'я Бармалєй-ліберал. На запитання, чи потрібен нам Бармалєй-ліберал, діти разом з дорослими дружно показували на нього пальцями, вигукували "Ні" та закликали його піти.

Серед декорацій були портрет Сталіна на ялинці та фігура радянського диктатора у повен зріст біля неї.

Росіяни просто вибухнули коментарями. Публікуємо найяскравіші із них.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як Сталін створив хартію терору. Під час з’їзду переможців більшість делегатів підтримали сталінський курс. Кіров у свою чергу підтримав генсека, який уже готував знищення партійної та військової еліти СРСР.