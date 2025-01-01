Зеленський згадав Путіна у своєму зверненні: що сказав президент

Президент закликав світ не боятися Росії

Український президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні говорив про Володимира Путіна. При цьому ім’я глави РФ він згадував тричі.

Його виступ транслювався в ефірі єдиного марафону новин. Перша згадка стосувалася наслідків російського удару по дитячій клініці "Охматдит" у липні.

Зеленський зазначив, що його тоді сильно вразив один із хлопчиків, який пережив обстріл.

"Скільки в ньому життя, енергії, гідності! І наскільки одна ця дитина сильніша за Путіна! Наскільки всі наші діти сильніші за все їхнє зло", — сказав він.

Другий епізод стосувався його зустрічі з чинним президентом США Джо Байденом, обраним президентом Дональдом Трампом та американськими конгресменами.

"Я пам’ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам’ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, – у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе", — додав Зеленський і подякував американцям за підтримку.

Втретє глава держави згадав Путіна у контексті розбіжностей між Києвом та Будапештом із Братиславою. Він зазначив, що добре знає, що народи Словаччини та Угорщини перебувають на українському боці.

"Не треба боятися, що Україна буде у Європі. Треба робити все, аби у Європі не було Росії. Її танків, її ракет і зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас убивати. Бо росіяни бояться вільних. Того, що їм не знайомо. Бояться свободи. Вони народилися за Путіна, пішли в школу за Путіна, пішли служити за Путіна й гинуть за його хворі ідеї", — додав президент.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що в 2025 році для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться приймати складні рішення.