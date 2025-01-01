Зеленский вспомнил о Путине в своем обращении: что сказал президент

Президент призвал мир не бояться Россию

Украинский президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении вспомнил о Владимире Путине. При том, имя главы РФ он упоминал трижды.

Его выступление транслировалось в эфире единого марафона новостей. Первое упоминание касалось последствий российского удара по детской клинике "Охматдет" в июле.

Зеленский отметил, что его сильно впечатлил один из мальчиков, который пережил обстрел.

"Сколько в нем жизни, энергии, достоинства! И насколько один этот ребенок сильнее Путина! Насколько все наши дети сильнее всего их зла", — сказал он.

Второй эпизод касался его встречи с действующим президентом США Джо Байденом, избранным президентом Дональдом Трампом и американскими конгрессменами.

"Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире – в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путин не должен выиграть. Украина победит", — добавил Зеленский и поблагодарил американцев за поддержку.

В третий раз глава государства упомянул Путина в контексте разногласий между Киевом и Будапештом с Братиславой. Он отметил, что хорошо знает, что народы Словакии и Венгрии находятся на украинской стороне.

"Не нужно бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не устоит. Если сегодня Россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не станет вас убивать. Ибо россияне боятся свободных. То, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу при Путине, пошли служить при Путине и гибнут за его больные идеи", — добавил президент.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.