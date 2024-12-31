Буданов відверто розповів, чого чекати Україні у 2025 році

Росії доведеться ухвалювати непрості рішення, заявив начальник військової розвідки України

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що у Новому, 2025 році, для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться ухвалювати складні рішення.

Про це повідомляє "Українська правда". Виступаючи під час телемарафону, Буданов зазначив, що Україна перемагає у війні дронів, але Росія масово використовує на лінії фронту дрони із оптоволокном Засобами радіоелектронної боротьби зупинити їх неможливо.

Для України важливо в Новому році знайти технологічне рішення, яке б допомогло боротися з величезною кількістю цих дронів, підкреслив Буданов.

Загалом, за словами Буданова, для України 2025 буде більш вдалим, ніж 2024. Водночас росіянам доведеться приймати непрості рішення.

"Якщо Росія не схаменеться до середини 2025 року, їм доведеться ухвалювати непрості рішення щодо фінансової та економічної системи. Чи готові вони до цього? Можливо. Чи хочуть вони цього? Сто відсотків, що ні. Вони всіляко намагатимуться уникнути цього", — заявив Буданов.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов прокоментував чутки про свою відставку.