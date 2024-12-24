Чи дійсно Україна обговорює з ЄС тиск на біженців: у МЗС пояснили резонансну статтю El Pais

Уряд України намагається створити позитивну мотивацію

У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію іспанського видання El Pais щодо спроб України повернути біженців з ЄС. ЗМІ стверджує, що Київ нібито вимагає припинення допомоги біженцям і надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

Речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X наголосив, що деякі твердження в цій статті некоректні. За йог словами, український уряд не веде переговори про скорочення допомоги громадянам України в ЄС.

Крім того, Тихий зазначив, що чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг згідно з чинним законодавством. Водночас він наголосив, що уряд України прагне створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, для стимулювання добровільного повернення наших громадян.

Що відомо про статтю El Pais

У своєму матеріалі під назвою "Україна вимагає повернення до 10 мільйонів біженців і емігрантів, які втекли від російської війни" видання стверджує, що уряд України нібито розглядає "радикальні заходи" для повернення громадян, які виїхали з країни. У статті ці кроки називають частиною політики стимулювання повернення українців додому.

Нагадаємо, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін розповів, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Ним займатиметься Міністерство національної єдності, яке очолює Олексій Чернишов.