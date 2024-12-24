Війна - не головна причина: віце-прем'єр розповів, чому чоловіки не повертаються до України

Близько половини їх готові повернутись, але за однієї умови, каже міністр

Близько половини чоловіків, які перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну ще до завершення війни. Головною причиною їхнього неповернення наразі є не війна, а побоювання щодо можливої мобілізації.

50% чоловіків призовного віку згідні на повернення, але лише за умови розв'язання питань з бронюванням. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов на засіданні парламентського комітету з прав людини у понеділок, 23 грудня.

Для розв'язання цієї проблеми Міністерство національної єдності планує створити закордонні "Хаби єдності". Ці центри надаватимуть послуги з пошуку роботи та працевлаштування в Україні та допомагатимуть у розв'язанні питань, пов'язаних з мобілізацією та необхідними документами.

Перші "Хаби єдності" з'являться в країнах з найбільшою кількістю українців. Це сусідні країни — Польща, Чехія та Німеччина. Агентство національної єдності планує відкрити свої відділення в цих країнах, щоб координувати роботу.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності України.

"Телеграф" писав, що тоді ж Кабінет Міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.