Війна - не головна причина: віце-прем'єр розповів, чому чоловіки не повертаються до України
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Близько половини їх готові повернутись, але за однієї умови, каже міністр
Близько половини чоловіків, які перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну ще до завершення війни. Головною причиною їхнього неповернення наразі є не війна, а побоювання щодо можливої мобілізації.
50% чоловіків призовного віку згідні на повернення, але лише за умови розв'язання питань з бронюванням. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов на засіданні парламентського комітету з прав людини у понеділок, 23 грудня.
Для розв'язання цієї проблеми Міністерство національної єдності планує створити закордонні "Хаби єдності". Ці центри надаватимуть послуги з пошуку роботи та працевлаштування в Україні та допомагатимуть у розв'язанні питань, пов'язаних з мобілізацією та необхідними документами.
Перші "Хаби єдності" з'являться в країнах з найбільшою кількістю українців. Це сусідні країни — Польща, Чехія та Німеччина. Агентство національної єдності планує відкрити свої відділення в цих країнах, щоб координувати роботу.
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності України.
"Телеграф" писав, що тоді ж Кабінет Міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.