"Від 18 до 70 років": полковник сказав, кому потрібно вступати до лав ЗСУ

Росіяни знають, що українським військовим не вистачає особового складу, і користуються цим

Українським військовим на фронті не вистачає особового складу на оборонних позиціях. Колишній командувач аеромобільних військ у 2005 році, полковник Іван Якубець вважає за необхідне, щоб усі від 18 до 70 років, хто здатний тримати зброю, йшли до лав Збройних сил.

Таку думку він висловив у ефірі "КИЇВ24". Якубець наголосив, що росіяни розуміють проблему нестачі людей з українського боку, і користуються цим, просуваючись у всіх напрямках, де немає щільної міської забудови.

"У полях вони зараз дуже активно діють і мають деякі успіхи. Тому вони обходять Покровськ і намагаються замкнути велике кільце над Кураховим. Ми звідти бігтимемо. Потім з півдня і заходу обійдуть Покровськ і головний удар завдадуть з тих плацдармів у районі Куп’янська", — каже Якубець.

Згодом, за його словами, ворог піде на Ізюм Харківської області, хоч там і стоїть оборона.

Якубець вважає, що попри розмови про можливе заморожування конфлікту, Росія від своїх планів не відмовилася і продовжуватиме наступ, оскільки має певні успіхи на фронті. У зв’язку з цим, на його думку, українці від 18 до 70 років мають вступити до лав Збройних сил України, щоб відбитися від ворога.

"Необхідно, щоб усі від 18 до 70 років, хто здатний тримати зброю, йшли до лав Збройних сил. Потрібно мобілізувати всіх, створювати нові піхотні підрозділи, які будуть готові зариватися в землю та стримувати ворога", — зазначив Якубець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 18 років, попри пропозиції міжнародних партнерів.